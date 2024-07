Santa Fe definió su plantel para el Campeonato Argentino de Mayores

En Santa Fe la demanda de alimentos aumentó 30 por ciento en 6 meses y desde Nación no hay ningún tipo de ayuda

El amistoso tuvo como principal novedad la incorporación de Stefanía Antoniazzi, actual jugadora de GEBA en el torneo Metropolitano de Buenos Aires y que desde diciembre del año pasado, fue parte del proceso de “Las Leonas” de cara a los Juegos Olímpicos.

Embed - https://ash.org.ar/wp-content/uploads/2024/07/DSCN5751-e1721701299195.jpg

La formación titular tuvo a Rosario Prieto en el arco; la defensa la integraron Candela Petruzzo, Rocío Caldíz, Máxima Duportal y Rosario Gómez Iriondo. El mediocampo lo formó con Rocío Carlen, Stefania Antoniazzi, Florencia Juri y Florencia Villar. Mientras que las delanteras fueron Florencia Tolosa y Victoria Bertone.

También ingresaron Celina Basilio, Milagros Paniccia, Valentina Pietroni, Florencia Alurralde, Julia Ponzo, Sofía Garófalo, Rocío Tolosa y Luna Morello.

Por el lado de los caballeros, Iván Díaz dispuso de su primera prueba para sus dirigidos. El equipo que dispuso fue con Agustín Hergenreder en el arco; Kevin Ayala, Santino Capoccetti y Joaquín Arnodo en defensa; Adrián Meier, Iván Méndez, Tomás López, Martín Olivera en el medio.

image.png

Los atacantes fueron Leo Antoniazzi, Tomás Martínez y Lorenzo Bertone. También jugaron Gonzalo Trinchieri, Emanuel Garay y Fernando Walemberg.

Fue el sexto encuentro que tuvieron las damas. El proceso incluyó distintos compromisos ante su par de El Quillá, Entre Ríos en dos oportunidades, contra los caballeros de La Salle y Banco.

Las elegidas de Santa Fe

Las 20 elegidas que escogió Nicolás Sequeira junto a José Benítez, su asistente técnico y Gonzalo Robaina en la puesta a punto física para disputar el Campeonato Argentino son:

ARQUERAS: Milagros Aguirre (El Quillá) y Rosario Prieto (CRAI).

DEFENSORAS: Rocío Caldíz (Banco), Rosario Gómez Iriondo (CRAI), Candela Petruzzo (Banco), Rocío Tolosa (Universitario), Agustina Fernández (El Quillá) y Máxima Duportal (El Quillá).

VOLANTES: Stefania Antoniazzi (GEBA – Bs As), Rocío Carlen (La Salle), Florencia Juri (El Quillá), Florencia Villar (CRAI), Celina Basilio (Banco), Milagros Paniccia (CRAI) y Luna Morello (Banco).

DELANTERAS: Sol Villar (River Plate – Bs As), Florencia Tolosa (HC Andersen – Bs As), Victoria Bertone (CRAI), Valentina Pietroni (St. Catherine’s – Bs As) y Florencia Alurralde (La Salle).

En el Campeonato Argentino, la ASH competirá ante Buenos Aires, Mendoza, Bahía Blanca, Córdoba, Tucumán, San Juan y Salta.