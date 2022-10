Santa Fe Rugby jugará con La Tablada en cuartos de final del Interior

En el segundo tiempo, durante los primeros veinte minutos la cosa se tornó deslucida, no fue lo que había sido la etapa inicial, no tuvo la misma intensidad, un poco por el cansancio de ambos, y otro por errores en ambas alineaciones. Santa Fe Rugby comenzó a tener algunas falencias en defensa, Duendes las aprovechó y por eso logró marcar tres ensayos, y quedarse con el triunfo.

En el otro cotejo del grupo 3, en Yerba Buena, Tucumán RC le ganó ajustadamente a Jockey Club de Córdoba por 29 a 25. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Duendes 23, Santa Fe Rugby 15, Tucumán Rugby 10, y Jockey Club de Córdoba 5.

En la Zona 1, Los Tarcos le ganó a CURNE por 53 a 10, y Jockey de Villa María hizo lo propio con Gimnasia de Rosario 38 a 17. En la Zona 4, Mar del Plata cayó ante Urú Curé de Río Cuarto 34 a 24, y en Concepción, Huirapuca de Tucumán derrotó a Estudiantes de Paraná 41 a 31.

En los cuartos de final a jugarse el próximo sábado 22 de octubre jugarán: Gimnasia y Esgrima de Rosario con Estudiantes de Paraná, La Tablada de Córdoba con Santa Fe Rugby, Duendes de Rosario con Universitario de Tucumán, y Huirapuca con Los Tarcos de Tucumán.

En el Torneo del Interior B, Zona 5, en el Benjamin Aráoz de San Miguel de Tucumán, CRAI perdió frente a Natación y Gimnasia de Tucumán por 47 a 18, mientras que en Grantfield, Tucumán Lawn Tenis superó como visitante a Old Resian 26 a 24. En la Zona 6, Old Lions le ganó a Córdoba Athlétic 27 a 7, y Sociedad Sportiva de Bahía Blanca igualó 28 a 28 con Sporting de Mar del Plata.

En la Zona 7, Los Cardos de Tandil perdió como local ante Tala de Córdoba por 32 a 25, mientras que este domingo a las 16 jugarán Deportivo Portugués con Liceo de Mendoza. En la Zona 8, Aranduroga doblegó en el clásico a Taraguy de Corrientes por 33 a 27, y Los Tordos cayó sin atenuantes con Marista de Mendoza por 66 a 19.

Los cruces de cuartos de final serán los siguientes: Old Resian con CURNE de Resistencia, Córdoba Athlétic con Tequé de Mendoza, Tala RC de Córdoba con Jockey Club de Córdoba, y Marista de Mendoza con Mar del Plata.

Síntesis

Santa Fe Rugby 17- Duendes RC 37

Santa Fe Rugby: Tomás Derito, Santiago Barolín, Gonzalo Del Pazo; Franco Tossello, Guillermo Botta (c); Agustín Trossero, Augusto Gorla, Matías Gaggiamo; Juan Cruz Strada, Lucas Fertonani; Ramiro Giménez Melo, Santiago Gorla, Marcos Erbetta, Bautista Galassi y Manuel Borzone. Entrenador: Pablo Pfirter. Luego ingresaron: Santiago Quirelli, Francisco Duranda, Lucas Caputto, Martín Roldán, Antonio Marioni, Francisco Eleuteri y Francisco Ávalos.

Duendes: Felipe Arregui, Bernardo Lis, Federico Bautista; Rafael Gietz, Lucio Anconetani; Giuliano Bufarini, Nicolás Sánchez, Matías Landi; Pedro Imhoff, Valentino Di Capua; Juan Rapuzzi, Guido Chesini, Francisco Diez, Martín Pellegrino y Felipe Roldán. Entrenador: Maximiliano Nannini. Luego ingresaron: Francisco Angaroni, Federico Rodríguez, Francisco Ibarguren, Jeremías Del Mastro, Rodrigo Santiago, Patricio Rodríguez Vidal y Juan Ignacio Araujo.

Primer tiempo: 5´ try Santiago Gorla convertido por Lucas Fertonani, 8´ penal Lucas Fertonani, 15´ try y conversión de Valentino Dicapua; 23´ try Federico Bautista convertido por Valentino Dicapua, 26´ try Bautista Galassi convertido por Lucas Fertonani, 32´ penal Valentino Dicapua, 36´ try Pedro Imhoff.

Parcial: Santa Fe RC 17- Duendes RC 22

Segundo tiempo: 22´ penal Valentino Dicapua, 32´ try Juan Rapuzzi convertido Valentino Dicapua, 37´ try Rafael Gietz.

Tarjetas amarillas: Lucio Anconetani (D), Agustín Trossero (SFRC).

Referee: Juan Maio (Buenos Aires).

Cancha: Santa Fe RC (Sauce Viejo).