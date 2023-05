Santa Fe Rugby y CRAI festejaron en el Regional del Litoral

Al descanso se fue el dueño de casa ganando por 34 a 5, demostrando que a pesar de que todavía hay puntos a mejorar, en la oportunidad que tuvo para lastimar al remero paranaense lo hizo con convicción y mucha contundencia. En el segundo tiempo siguió la superioridad de los dueños de casa, pero en el tramo final aflojó la intensidad del juego, y Rowing consiguió un par de ensayos.

El otro elenco de nuestra capital logró un resonante triunfo, ya que en barrio Las Delicias del sur provincial, CRAI superó como visitante al múltiple campeón Duendes de Rosario por 26 a 13 bajo el arbitraje del rosarino Carlos Poggi. En el primer tiempo para la visita hubo un penal de Agustín Giménez, un try de José Canuto convertido por Agustín Giménez, y un try de Santiago Carreras convertido por Agustín Giménez, por lo que los Gitanos se fueron al descanso ganando por 17 a 13. En el complemento hubo tres penales convertidos por el medio apertura Agustín Giménez.

Rugby2.jpg Santa Fe Rugby recobró la memoria y le ganó con absoluta claridad al Paraná Rowing Club en Sauce Viejo. UNO Santa Fe

En el parque Urquiza, Universitario de Rosario dio la sorpresa al vencer a Estudiantes de Paraná por 36 a 25 con el control del santafesino Joaquín Zapata, y en Fisherton, Jockey Club de Rosario se impuso frente a Old Resian por un ajustado 32 a 31 con el arbitraje del santafesino Emilio Traverso. En la oportunidad quedó libre Gimnasia y Esgrima de Rosario.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Gimnasia y Esgrima 33, Old Resian 30, Santa Fe Rugby 25, Estudiantes de Paraná 20, Duendes y Jockey de Rosario 19, Universitario de Rosario 15, Paraná Rowing 13, y CRAI 4. La próxima fecha será la primera de la segunda fase y tendrá los siguientes cruces: Santa Fe Rugby con CRAI, Gimnasia y Esgrima con Universitario de Rosario, Estudiantes con Paraná Rowing, y Duendes con Old Resian, quedando libre Jockey de Rosario.

Ryugby3.jpg Matías Gaggiamo siempre cumple buenas actuaciones en el plantel que conduce Pablo Pfirter. UNO Santa Fe

En Segunda División, CRAR de Rafaela derrotó a Universitario de Santa Fe 43 a 12, Alma Juniors de Esperanza igualó 20 a 20 con La Salle Jobson, Tilcara venció a Caranchos en Fisherton 29 a 22 y Logaritmo a Provincial 29 a 5. Las posiciones están de esta manera: CRAR 34, Caranchos 30, Jockey de Venado Tuerto 29, Alma Juniors 25, La Salle Jobson 22, Tilcara 19, Logaritmo 10, Provincial 5 y Universitario de Santa Fe 0. La próxima fecha jugarán CRAR con Tilcara, Alma Juniors con Provincial, Caranchos con La Salle Jobson y Jockey de Venado Tuerto con Universitario de Santa Fe.

En Tercera División, Cha Roga Club cayó frente a Gimnasia y Esgrima en Pergamino 33 a 15, y Querandí RC fue derrotado por Regatas & Belgrano de San Nicolás 36 a 24. En la provincia de Entre Ríos, Brown de San Vicente le ganó a CUCU de Concepción del Uruguay 31 a 7. Las posiciones se encuentran así: Brown de San Vicente 30, Los Pampas 23, Cha Roga 16, Gimnasia de Pergamino 15, Regatas & Belgrano de San Nicolás 14, Querandí RC 6 y CUCU 1. La próxima fecha jugarán CUCU con Querandí, Regatas & Belgrano de San Nicolás con Cha Roga, y Los Pampas de Rufino con Brown de San Vicente.

Rugby4.jpg El line out de los Tricolores santafesinos mejoró en relación a los partidos jugados ante Old Resian y Gimnasia. UNO Santa Fe

Síntesis

Santa Fe Rugby 54- Paraná Rowing 29

Santa Fe Rugby: Tomás Derito, Joaquín Sabater y Gonzalo Del Pazo; Fabián Frustragli y Guillermo Botta (h); Augusto Gorla, Matías Gaggiamo y Francisco De Biaggio; Santiago Quirelli y Lucas Fertonani; Ramiro Giménez Melo, Marcos Erbetta, Valentín Fernández, Agustín Foradini y Santiago Mendicino. Entrenador: Pablo Pfirter. Luego ingresaron: Luciano Franco, Agustín Kilgelmann, Manuel Cataudela, Tomás Longo, Santiago Gorla, Francisco Ávalos, y Marcos Ribot.

Paraná Rowing: Agustín Reding, Lucas Lerena y Esteban Acosta; Joaquín Moine y Franco Dall´Ava; Yamil Rezett, Facundo Taboada y Tomás Acosta; Lisandro Gallardo y Beltrán Camet; Iván Sánchez, Tomás Osuna, Julián Pistrilli, Mateo Baroli y Franco Zatti. Entrenador: Luciano Bortondello. Luego ingresaron: Ignacio Correa, Natán Gómez, Máximo Aguilar, Juan Arquiel, Franco Osuna y Gino Albarello.

Primer tiempo: 3` penal Lucas Fertonani, 9` penal Lucas Fertonani, 13` try penal (SF), 18` try Santiago Mendicino convertido por Fertonani, 24` try Facundo Taboada, 29` try Valentín Fernández convertido por Lucas Fertonani, 39` try y conversión de Lucas Fertonani.

Parcial: SFRC 34- Rowing 5.

Segundo tiempo: 4` try Juan Lerena convertido por Camet, 10` try Valentín Fernández convertido por Fertonani, 17` penal Fertonani, 19` try Matías Gaggiamo, 24` try Juan Lerena, 28` try Augusto Gorla, 33` try Ignacio Correa, 36´ try y conversión de Gino Albarello.

Cancha: Santa Fe Rugby

Referee: Carlos Perrone (Rosario).