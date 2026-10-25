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Cómo seguirá el tiempo este domingo en Santa Fe y qué se espera para el inicio de la semana

Tras las lluvias y lloviznas de la madrugada, se espera una mejora gradual con una máxima de 19°C. El pronóstico del CIM anticipa condiciones estables para el lunes y el martes, con temperaturas que llegarán a los 24°C.

25 de octubre 2026 · 13:23hs
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Mejora gradual en Santa Fe. Se espera una mejora del tiempo con máxima de 19°C tras las lluvias de madrugada.

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Mejora gradual en Santa Fe. Se espera una mejora del tiempo con máxima de 19°C tras las lluvias de madrugada.

El tiempo comenzó a mejorar este domingo en la ciudad de Santa Fe después de un episodio de inestabilidad que dejó precipitaciones durante la madrugada. Según el Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral (FICH-UNL), se espera una disminución progresiva de la nubosidad y condiciones estables durante el resto de la jornada.

Para este domingo 25 de octubre, el pronóstico indica una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 19°C. El cielo estará mayormente despejado, aunque podría presentar períodos de nubosidad variable. Además, existe una probabilidad muy baja de lluvias débiles o lloviznas aisladas, principalmente hacia la tarde.

Los vientos soplarán de manera moderada desde el sur y sudoeste, con rotaciones temporarias hacia el sudeste. Las temperaturas continuarán en descenso, especialmente durante las primeras horas del día.

Cómo estará el tiempo el lunes en Santa Fe

El lunes 26 de octubre comenzará con condiciones estables y cielo mayormente despejado, aunque se espera que la nubosidad varíe durante la tarde y la noche.

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De acuerdo con el CIM, la temperatura mínima será de 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 21°C. Se prevé un descenso de las mínimas y un leve ascenso de las máximas, con vientos suaves del este que rotarán hacia el este y noreste.

La jornada tendrá un ambiente fresco durante la mañana y condiciones más templadas por la tarde, sin cambios importantes en el estado del tiempo.

El martes subirá la temperatura y llegará a los 24°C

Para el martes 27 de octubre, el pronóstico anticipa la continuidad de las condiciones estables en Santa Fe y alrededores. El cielo estará mayormente despejado, con períodos de nubosidad variable, especialmente durante las primeras horas.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11°C y una máxima de 24°C, en un escenario de ascenso térmico gradual. Los vientos serán leves a moderados del este y noreste, con una posible rotación hacia el este y sudeste.

De esta manera, el inicio de la semana estará marcado por mañanas frescas, tardes más templadas y una mejora de las condiciones meteorológicas después de las precipitaciones registradas durante la madrugada del domingo.

El pronóstico extendido para Santa Fe

  • Domingo 25: mínima de 12°C y máxima de 19°C. Cielo mayormente despejado, con nubosidad variable y muy baja probabilidad de lloviznas.

  • Lunes 26: mínima de 10°C y máxima de 21°C. Tiempo estable, con cielo mayormente despejado y algunas nubes hacia la tarde y la noche.

  • Martes 27: mínima de 11°C y máxima de 24°C. Condiciones estables y temperaturas en ascenso.

Santa Fe tiempo domingo semana
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