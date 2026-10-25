Vacunación gratuita en Santa Fe: dónde estarán los puestos esta semana

El operativo municipal prioriza a adultos mayores, personas con factores de riesgo y embarazadas. También permite completar el carnet de vacunación. Esta semana habrá puestos en Aristóbulo del Valle, Mariano Comas y la Plaza del Soldado.

Campaña ModoVacuna. Puestos itinerantes de vacunación gratuita se instalan en barrios de la ciudad.

La Municipalidad de Santa Fe continúa con ModoVacuna , la campaña itinerante que desarrolla junto al Ministerio de Salud de la Provincia para acercar la vacunación gratuita a distintos sectores de la ciudad.

El dispositivo está destinado principalmente a personas mayores de 65 años y adultos con factores de riesgo , que podrán recibir las dosis correspondientes contra la gripe y la neumonía. Además, se encuentra disponible para quienes necesiten revisar y completar su carnet de vacunación.

La iniciativa busca ampliar la cobertura en los grupos prioritarios y facilitar el acceso a las vacunas mediante puestos instalados en espacios públicos.

Qué vacunas se aplican

La campaña también contempla la vacuna Triple Bacteriana, que protege contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa o coqueluche. Esta dosis se indica a partir de la semana 20 de gestación en cada embarazo, con el objetivo de brindar protección temprana al recién nacido.

Quienes se acerquen a los puestos podrán consultar por las vacunas que les corresponden según su edad, sus antecedentes y las dosis que tengan pendientes.

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El programa conjunto del municipio y la Provincia tiene como objetivo alcanzar una cobertura de al menos el 70% en personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.

Dónde estará ModoVacuna esta semana

El cronograma informado para esta semana incluye tres jornadas de atención:

Martes 27: Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales de Aristóbulo del Valle, en avenida Aristóbulo del Valle 6726, de 9 a 12.

Miércoles 28: Vecinal Mariano Comas, en Urquiza 3605, de 9 a 12.

Viernes 30: Plaza del Soldado, de 10 a 16.

La atención es gratuita y está sujeta a las indicaciones correspondientes a cada grupo de la población.

Cómo completar el carnet de vacunación

Las personas que no puedan acercarse a los puestos itinerantes pueden concurrir al centro de salud más cercano con su DNI para controlar el carnet y completar las dosis que correspondan.

Para realizar consultas sobre la campaña, está disponible el WhatsApp 342 611 6585.