La Municipalidad de Santa Fe continúa con ModoVacuna, la campaña itinerante que desarrolla junto al Ministerio de Salud de la Provincia para acercar la vacunación gratuita a distintos sectores de la ciudad.
Vacunación gratuita en Santa Fe: dónde estarán los puestos esta semana
El operativo municipal prioriza a adultos mayores, personas con factores de riesgo y embarazadas. También permite completar el carnet de vacunación. Esta semana habrá puestos en Aristóbulo del Valle, Mariano Comas y la Plaza del Soldado.
El dispositivo está destinado principalmente a personas mayores de 65 años y adultos con factores de riesgo, que podrán recibir las dosis correspondientes contra la gripe y la neumonía. Además, se encuentra disponible para quienes necesiten revisar y completar su carnet de vacunación.
La iniciativa busca ampliar la cobertura en los grupos prioritarios y facilitar el acceso a las vacunas mediante puestos instalados en espacios públicos.
Qué vacunas se aplican
La campaña también contempla la vacuna Triple Bacteriana, que protege contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa o coqueluche. Esta dosis se indica a partir de la semana 20 de gestación en cada embarazo, con el objetivo de brindar protección temprana al recién nacido.
Quienes se acerquen a los puestos podrán consultar por las vacunas que les corresponden según su edad, sus antecedentes y las dosis que tengan pendientes.
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El programa conjunto del municipio y la Provincia tiene como objetivo alcanzar una cobertura de al menos el 70% en personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.
Dónde estará ModoVacuna esta semana
El cronograma informado para esta semana incluye tres jornadas de atención:
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Martes 27: Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales de Aristóbulo del Valle, en avenida Aristóbulo del Valle 6726, de 9 a 12.
Miércoles 28: Vecinal Mariano Comas, en Urquiza 3605, de 9 a 12.
Viernes 30: Plaza del Soldado, de 10 a 16.
La atención es gratuita y está sujeta a las indicaciones correspondientes a cada grupo de la población.
Cómo completar el carnet de vacunación
Las personas que no puedan acercarse a los puestos itinerantes pueden concurrir al centro de salud más cercano con su DNI para controlar el carnet y completar las dosis que correspondan.
Para realizar consultas sobre la campaña, está disponible el WhatsApp 342 611 6585.