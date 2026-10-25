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Vacunación gratuita en Santa Fe: dónde estarán los puestos esta semana

El operativo municipal prioriza a adultos mayores, personas con factores de riesgo y embarazadas. También permite completar el carnet de vacunación. Esta semana habrá puestos en Aristóbulo del Valle, Mariano Comas y la Plaza del Soldado.

25 de octubre 2026 · 12:35hs
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Campaña ModoVacuna. Puestos itinerantes de vacunación gratuita se instalan en barrios de la ciudad.

Campaña ModoVacuna. Puestos itinerantes de vacunación gratuita se instalan en barrios de la ciudad.

La Municipalidad de Santa Fe continúa con ModoVacuna, la campaña itinerante que desarrolla junto al Ministerio de Salud de la Provincia para acercar la vacunación gratuita a distintos sectores de la ciudad.

El dispositivo está destinado principalmente a personas mayores de 65 años y adultos con factores de riesgo, que podrán recibir las dosis correspondientes contra la gripe y la neumonía. Además, se encuentra disponible para quienes necesiten revisar y completar su carnet de vacunación.

La iniciativa busca ampliar la cobertura en los grupos prioritarios y facilitar el acceso a las vacunas mediante puestos instalados en espacios públicos.

Qué vacunas se aplican

La campaña también contempla la vacuna Triple Bacteriana, que protege contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa o coqueluche. Esta dosis se indica a partir de la semana 20 de gestación en cada embarazo, con el objetivo de brindar protección temprana al recién nacido.

Quienes se acerquen a los puestos podrán consultar por las vacunas que les corresponden según su edad, sus antecedentes y las dosis que tengan pendientes.

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El programa conjunto del municipio y la Provincia tiene como objetivo alcanzar una cobertura de al menos el 70% en personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.

Dónde estará ModoVacuna esta semana

El cronograma informado para esta semana incluye tres jornadas de atención:

  • Martes 27: Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales de Aristóbulo del Valle, en avenida Aristóbulo del Valle 6726, de 9 a 12.

  • Miércoles 28: Vecinal Mariano Comas, en Urquiza 3605, de 9 a 12.

  • Viernes 30: Plaza del Soldado, de 10 a 16.

La atención es gratuita y está sujeta a las indicaciones correspondientes a cada grupo de la población.

Cómo completar el carnet de vacunación

Las personas que no puedan acercarse a los puestos itinerantes pueden concurrir al centro de salud más cercano con su DNI para controlar el carnet y completar las dosis que correspondan.

Para realizar consultas sobre la campaña, está disponible el WhatsApp 342 611 6585.

vacunación Santa Fe semana
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