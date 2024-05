Santino Grasso regresó satisfactoriamente al atletismo

Con 20 años es un velocista joven, pero que había dejado el atletismo, un deporte al que se necesita compromiso, disciplina y constancia. "Me alejé porque ya me había cansado un poco el deporte. El atletismo tiene que es muy exigente, es solitario, estás vos sólo, y estoy entrenando cinco días a la semana. También estoy nadando tres veces por semana, ya que estoy haciendo el curso de guardavidas".

image.png El velocista Grasso junto a su entrenador Nicolás Camargo, clave en su regreso a las pistas.

"En el atletismo arranqué a los 13 años, en mini atletismo, y a competir profesionalmente hace tres años aproximadamente. Estuve concurriendo ese lapso a los nacionales, y que he tenido buenos desempeños. Pero igualmente llega un momento en el que te cansa, y buscas salir un poco de la rutina que demanda esta disciplina" manifestó el representante de la Asociación Santafesina de Atletismo.

La vuelta a las pistas de Santino Grasso

Había dejado a finales del año pasado, es decir que no pasó tanto tiempo, pero igualmente el bichito por la pista le picó nuevamente y se puso a entrenar nuevamente bajo las órdenes del profesor Nicolás Camargo. "Abandoné la práctica en diciembre del año pasado, y volví a principios de mayo a entrenar y a competir. No fue tan complicada la adaptación, porque se ve que todo lo que entrené todos estos años no se había borrado nada del disco duro. No estaba desaparecido, pero no es sencillo porque significaba todo un desafío para mi mismo" destacó Santino.

En el mismo sentido, el deportista de Velocidad y Resistencia indicó que "la vuelta fue mejor de lo que esperaba, el cuerpo tiene recuerdos de todos los años anteriores, entonces es más sencillo, pero cuesta desde el punto de vista de la cabeza y también las piernas. En la pista estoy trabajando bien, comodamente, apenas volví tuve una molestia en el isquio, pero ningún susto, fue una molestia mínima, que no me frenó y por suerte me pude recuperar bien".

image.png El atleta de Velocidad y Resistencia, se prepara para competir en el Nacional U20 en Buenos Aires.

En la provincia de Santa Fe, salvo algunas excepciones, no hay muchos velocistas. Claro que el rafaelino Tomás Mondino ha sido el gran hallazgo, pero después no quedan muchos chicos en la capital provincial que se dediquen a esa prueba. Sobre esto Santino expresó que "lo que veo es que también hay menos nivel que hace un tiempo atrás. Antes había más cantidad de chicos compitiendo y ahora también bajó el nivel. Ojalá se pueda regresar con más chicos, porque sirve para el crecimiento y el desarrollo del deporte".

Compromiso, disciplina e intensidad

"En mi caso entreno y doy el ciento por ciento, no quiero que me vaya a medias. El atletismo es un deporte individual, en el que estás vos sólo, no dependes de nadie, solamente de tu vocación, entrega, sacrificio, y lógicamente conducta, dentro y fuera de la pista. Por lo que hay que dejar todo dentro de la pista, y entrenar duro y parejo, y no importa si hace frío o calor" señaló de modo contundente Grasso.

En cuanto a lo que se viene para Santino es el Nacional U20, el cual se concretará el sábado 8 y domingo 9 de junio, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), ubicado en el barrio porteño de Núñez. "En primer término tengo el Nacional U20 en Buenos Aires, y luego, seguramente estaré compitiendo en el Nacional U23, para el cual tengo más tiempo para prepararme. También voy a estar compitiendo en las copas de clubes, osea que viene un etapa de mucha e intensa actividad".