Scaloni: "Va a ser un partido especial y muy emotivo por lo que declaró Leo"

Este miércoles al mediodía , el entrenador del seleccionado argentino Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa, en la que habló del partido ante Venezuela y la despedida de Lionel Messi con la camiseta argentina en nuestro país.

"Es un partido, por lo que ya declaró Leo (Messi), que será emotivo, especial, lindo porque si es verdad que es el último por Eliminatorias hay que disfrutarlo. Yo soy el primero que lo voy a disfrutar poder entrenarlo. Es un placer tenerlo y esperemos que la gente que va a ir a la cancha y que él mismo lo disfrute porque lo merece. ¿Si es especial para mí? No, lo vivo normal", fueron sus primeras palabras.

En cuanto a la posible formación titular indicó: "En principio Otamendi no entrenó porque tenía un pequeño problema, pero va a estar disponible. Alexis (Mac Allister) no pudo entrenarse, casi no entrenó y no creo que forme parte del equipo. La idea es poner lo mejor, pero dar una oportunidad a algún chico y que pueda jugar. Estamos en condiciones de poder hacerlo sin desvirtuar nada y siempre intentando hacer el mejor partido".

Respecto a la Finalissima que se debe jugar ante España expresó: "No se sabe si se jugará la Finalissima con España en marzo, hay que esperar a ver qué pasa. Nosotros esperamos a ver qué pasa con España en sus Eliminatorias. Desde hace unos años para acá la Nations League complicó todo. No deja de ser incómodo porque no tenemos la seguridad de qué vamos a hacer en marzo. En junio sí encontraremos algún rival, pero la idea es jugar un partido acá".