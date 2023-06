Scuncio, al mando del Rally de La Rioja

La jornada sabatina que abría este rally se desarrollaba con la realización de tres pruebas especiales por la mañana, que se repetían por la tarde lo que daba un total de seis tramos cronometrados al final del día, y un primer itinerario de 67 kilómetros contra el reloj.

Sin embargo, antes de comenzar la actividad ya había cambios e inconvenientes en la ruta. En primera instancia, se modificó la largada del primer tramo de carrera (Finca Vista Larga – Marinelli de 17 km.), achicándolo en casi 2 km. Además, en ese mismo tramo, en la primera pasada, solo la pudieron recorrer a ritmo de competencia 21 autos, puesto que luego de ello se decidió interrumpirla.

A partir de allí, el desarrollo de la prueba fue de manera normal y, en ese contexto, el más destacado al final del día fue Martín Scuncio (Skoda).

El piloto oriundo de Bahía Blanca pero residente en Chile tuvo que iniciar cada especial del día en el primer lugar, puesto que lidera el campeonato de la divisional mayor de Rally Argentino (RC2) y, si bien le costó de arranque, pudo sacarle el jugo a la experiencia aprendida, sobre todo en el final del día para quedarse con la etapa 1, por lo que arrancará este domingo desde la punta también.

No obstante, Miguel Baldoni (Skoda) no se la hizo fácil a Scuncio, ya que el piloto de la provincia de San Luis aportó lo suyo para que se produzca una carrera pareja y venció en los otros tres tramos del día en que no lo hizo el líder para ser su escolta al concluir la jornada, a una diferencia de solo 11,7 segundos. Por su parte, en el tercer lugar, expectante, se ubica Alejandro Cancio (Skoda) a 23,4 segundos de la punta.

“Muy felices. Un gran día para nosotros. Pudimos salir de menos a más, sabíamos que abrir ruta no era fácil pero fuimos concentrados, sin cometer errores. El auto y mi navegante increíble, asi que todos felices y contentos. Sabemos que la ventaja no es mucha, pero todo sirve”, le comentó el líder del Rally de La Rioja a este medio.

Este domingo se llevará a cabo el cierre del Rally de La Rioja, y se disputarán dos pruebas especiales: Puerto Alegre – La Lancha (17,93 km.) y El Cantadero – El Ombú (12,80 km.) que se repetirán dos veces cada una, para completar un total de 4 segmentos cronometrados dominicales. La actividad comenzará a las 09:03