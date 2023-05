Se armaron los playoffs en el Torneo Dos Orillas

Al Matador no le alcanzó para desbancar a Almagro A del mejor lugar de la tabla general. Asimismo, sobresale el cruce en cuartos de final entre Rivadavia A y Gimnasia.

Los resultados del jueves

Colón (SJ) 84 - Alma Juniors 56

Rivadavia A 102 - UNL 39

Regatas (SF) 69 - República del Oeste 67

Gimnasia 88 - Alumni 45

Kimberley 50 - CUST 79

Banco Provincial 78 - Sanjustino 80

COPA DE ORO

-Primeros: 1º) Almagro 8-0 +236; 2º) Sanjustino 8-0 +178; 3º) Rivadavia A 7-1 +234 y 4º) Regatas Santa Fe 7-1 +55

-Segundos: 1º) Colón (SJ) 7-1 +158; 2º) Gimnasia 7-1 +144; 3º) Unión A 6-2 +44 y 4º) Colón 5-3 +50

-Los cruces serán: 1º) Almagro vs 8º) Colón (SF); 2º) Sanjustino vs 7º) Unión A; 3º) Rivadavia A vs 6º) Gimnasia y 4º) Regatas (SF) vs 5º) Colón (SJ)

COPA DE PLATA

-Terceros: 1º) Macabi 5-3 +50; 2º) República 3-5 +16; 3º) Banco 3-5 -18 y 4º) Unión B 3-5 -58

-Cuartos: 1º) Rivadavia 2-6 -61; 2º) El Quillá 2-6 -100 (529/629); 3º) Alma 2-6 -100 (492-592) y 4º) Alumni 2-6 -117

-Los cruces serán: 1º) Macabi vs 8º) Alumni; 2º) República vs 7º) Alma Juniors; 3º) Banco vs 6º) El Quillá y 4º) Unión B vs 5º) Rivadavia B

COPA DE BRONCE

-Play-in entre Kimberley (0-8 -221) ante Argentino (SC) (0-8 -247)

-Esperan para armar cruces: 1º) Almagro B 1-7 (-98); 2º) CUST 1-7 (-105) y 3º) UNL 1-7 (-234)