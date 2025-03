¡Se calentó! Valentín Gómez liquidó a Foster Gillett y a la dirigencia de Vélez

Valentín Gómez, al hueso contra todos en Vélez

Con Gómez entrenando en Italia por su cuenta a la espera de la notificación para unirse al Udinese, el empresario estadounidense nunca abonó el monto acordado y el fichaje se terminó cayendo, una situación que al defensor le sucede por tercer mercado de pases consecutivo.

En este contexto, el jugador volvió a entrenar con Vélez y fue titular en la victoria 1-0 ante San Martín de San Juan. Tras este triunfo, Gómez no se guardó nada y apuntó contra Gillett y los dirigentes del ´Fortín´: “Es verdad lo que se dijo que estuve entrenando en una plaza, eso también es culpa de la dirigencia de Vélez, si bien el primer responsable es Foster (Gillett), obviamente. Si bien no les costaba nada mandar un permiso para que pudiera entrenarme a contra turno, estuve diez días llorando en una habitación, sin poder entrenar”.

“Tuve unos días complicados, la pasé mal, el recibimiento de la gente no me lo esperaba. Estoy muy agradecido por eso, porque cada pelota que tocaba que me aplaudieron demasiado. Contento por eso y por volver al triunfo, que era importante” agregó el defensor.

Embed SINCERIDAD TOTAL: ATENCIÓN AL DESAHOGO DE VALENTÍN GÓMEZ EN VÉLEZ...



— SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2025

El jugador internacional con la Selección Argentina Sub 20 continuó con su relato y criticó el estado del Predio que Vélez posee en la localidad bonaerense de Ituzaingó: “Desde ese lado, un poco con bronca también porque después damos la cara y somos los responsables del mal momento que vivimos pero las condiciones en las que entrenamos... Las canchas no están en el mejor estado, el vestuario hay que remodelarlo, hay que hacer muchas cosas para que Vélez siga siendo lo que es, un gran club”.

“Para que te des una idea, los grandes tuvieron que comprar 32 ventiladores para que podamos dormir la siesta bien y podamos descansar tranquilos en la concentración. Así un montón de cuestiones más, el gimnasio que tenemos no es el apto para un equipo de Primera. Si bien nosotros somos los responsables y damos la cara, estaría bueno que también ellos muestren parte de su responsabilidad” concluyó.