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Se celebró el día olímpico con la mirada puesta en los Juegos Suramericanos

El santafesino Germán Chiaraviglio, embajador de los Juegos Suramericanos, recibió un reconocimiento por parte del Comité Olímpico Argentino por su trayectoria deportiva

Ovación

Por Ovación

2 de julio 2026 · 09:37hs
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Germán Chiaraviglio recibió un reconocimiento que celebra una trayectoria marcada por el compromiso

Germán Chiaraviglio recibió un reconocimiento que celebra una trayectoria marcada por el compromiso, el esfuerzo y la pasión por el deporte.

Rosario fue escenario de una intensa agenda de actividades impulsadas por el Comité Olímpico Argentino (COA), junto con la Municipalidad de Rosario y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, rumbo a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Durante cuatro jornadas, la ciudad reunió iniciativas vinculadas con la sostenibilidad, el legado olímpico y la celebración del deporte.

Las actividades comenzaron con la visita técnica de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), que recorrió junto a autoridades del COA y del Comité Organizador las sedes de Rosario y Rafaela para supervisar el avance de las obras e instalaciones que albergarán los Juegos del 12 al 26 de septiembre.

Santa Fe rumbo a los Juegos Suramericanos 2026

La agenda continuó con el IV Congreso Argentino de Sostenibilidad en el Deporte, realizado en el Museo del Deporte Santafesino. El encuentro reunió a referentes del ámbito deportivo, académico e institucional para intercambiar experiencias y reflexionar sobre el desarrollo sostenible aplicado al deporte, promoviendo herramientas para medir el impacto ambiental y social de los grandes eventos deportivos.

Además, quedó oficialmente inaugurada la Casa Olímpica, un nuevo espacio que permitirá fortalecer el trabajo del Comité Olímpico Argentino en la región y potenciar programas como CREAR Federal, consolidando el legado olímpico y el desarrollo deportivo en todo el país.

El cierre de la agenda tuvo como eje la celebración del Día Olímpico 2026, con una jornada organizada en el marco de Calle Recreativa sobre bulevar Oroño, que coincidió con la realización del 24° Maratón Internacional de la Bandera e invitó a la comunidad a disfrutar del deporte al aire libre.

Varios deportistas santafesinos recibieron un reconocimiento especial en el d&iacute;a ol&iacute;mpico, en la previa a los Juegos Suramericanos 2026.

Varios deportistas santafesinos recibieron un reconocimiento especial en el día olímpico, en la previa a los Juegos Suramericanos 2026.

Los festejos del Día Olímpico estuvieron especialmente centrados en la cuenta regresiva hacia los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el evento multideportivo más importante que recibirá la provincia este año y que reunirá a más de 4.000 atletas de toda Sudamérica en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Reconocimiento para los atletas olímpicos

Asimismo, se brindó un reconocimiento a atletas olímpicos rosarinos y santafesinos que representaron al país en distintas ediciones de los Juegos Olímpicos. Fueron homenajeados Gabriela Pasos (hockey sobre césped), Adolfo Bisellach y Leandro Marchetti (esgrima), Oscar Villarruel, Hugo Aberastegui, Mario Cejas y Gustavo Pacheco (remo), Patricia López Muñiz, Ricardo Morello, Cintia Bellotto y Conrado Porta (natación), Alejandro Colla (vela), Sandro López, Edgardo Antinori y Gastón García (judo), Etel Sánchez y Sofía Sánchez (natación artística), Germán Chiaraviglio (atletismo) y Walter Pérez (ciclismo).

Al realizar un balance de la semana, el presidente Moccia destacó: "Tuvimos una semana intensa. Comenzamos con la visita de seguimiento de la ODESUR a las sedes de los Juegos Suramericanos, continuamos con el IV Congreso Argentino de Sostenibilidad en el Deporte, inauguramos la Casa Olímpica y cerramos con la celebración del Día Olímpico junto a toda la comunidad deportiva, con nuestros deportistas olímpicos y con atletas consagrados del deporte rosarino y santafesino que nos acompañaron. Decidimos realizar aquí el acto central porque estamos transitando el camino hacia los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026".

Asimismo, remarcó la importancia del evento que recibirá la provincia: "Tenemos por delante los Juegos Suramericanos, el evento más importante del Ciclo Olímpico que tendrá la Argentina este año. Participarán más de 4.000 deportistas, se disputarán 43 deportes y 60 disciplinas, y más de la mitad otorgarán clasificación a los Juegos Panamericanos 2027. Es un proyecto que nos llena de orgullo y que será muy importante para el deporte argentino".

Juegos Suramericanos Germán Chiaraviglio Olímpico
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