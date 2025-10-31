Uno Santa Fe | Ovación | Clausura

Se completó la 7° fecha del Clausura Griselda Weimer

Por la Zona Repechaje del ascenso del Clausura de Liga Santafesina, Los Piratitas se impuso al duro Defensores de Peñaloza. Se viene el octavo capítulo en los dos estamentos.

Ovación

Por Ovación

31 de octubre 2025 · 09:47hs
En el último partido de la fecha 7 del Repechaje

En el último partido de la fecha 7 del Repechaje, Los Piratitas superaron a Peñaloza por 3 a 1.

En la noche del jueves se completó en el predio Nery Pumpido la séptima jornada del Clausura Griselda Weimer de la Segunda División de la Liga Santafesina, fecha en la que Banco quedó como 1 de la Zona Campeonato y donde Los Piratitas venció en el cierre a Peñaloza para quedar a dos puntos de los líderes de la Zona Repechaje.

Resultados fecha 7:

-Zona Campeonato:

Lunes 27 de octubre

Defensores de Alto Verde 0 – Banco Provincial 15 (Alan Chamorro x3, Ismael Contrera x4, Maximiliano Plutino x3, Franco Martínez, Alexandro Lammertyn x2, Federico Canalis y Santino Fisicaro)

Martes 28 de octubre

Las Flores II 1 (Diego Moncada) – Santa Fe 0

El Cadi 1 (Lautaro Escobar) – Nuevo Horizonte 3 (Pablo Martínez x2 y Lautaro Wagner)

Miércoles 29 de octubre

San Cristóbal 1 (César Gómez) – Belgrano 2 (Brian Acosta y Emiliano Rivero)

Floresta 2 (Franco Ibarra y Dylan Maidana) – Deportivo Santa Rosa 1 (Rafael Hilbe)

image
El cotejo entre el elenco de barrio Schneider y el santotomecino se jugó en cancha 2 del predio Nery Pumpido.

-Zona Repechaje:

Sábado 25 de octubre

Atlético Arroyo Leyes 1 (Brian Miño) – Los Juveniles 3 (Agustín Pintos, Luciano Riveros y Nahuel Leguizamón)

Lunes 27 de octubre

Deportivo Agua 2 (Tomás Villanueva y Bruno Insaurralde e/c) – Loyola 1 (Joaquín Bataglini)

Miércoles 29 de octubre

Atenas 1 (Jonatan Echeverría) – Los Canarios 0

Don Salvador 1 (Lautaro Benítez) – CCyD El Pozo 0

Jueves 30 de octubre

Defensores de Peñaloza 1 (Lionel Rojas) – Los Piratitas 3 (Michael Ojeda, Matías Morales y Gonzalo Báez)

-Posiciones:

-Zona Campeonato: Banco Provincial 15, Las Flores II 14, Deportivo Santa Rosa 1, Nuevo Horizonte y Floresta 12, San Cristóbal 10, Belgrano y El Cadi 8, Santa Fe FC 7, Defensores de Alto Verde 1.

-Zona Repechaje: Los Canarios, Los Juveniles y Atenas 13; Los Piratitas 12; El Pozo y Don Salvador 11; Deportivo Agua 10, Atlético Arroyo Leyes 9, Loyola 4 y Defensores de Peñaloza 1.

-Próxima fecha: 8° (sábado 1° de noviembre)

-Zona Campeonato: Las Flores II con Defensores de Alto Verde, Santa Fe FC con El Cadi, Nuevo Horizonte con Floresta, Belgrano de Coronda con Banco Provincial y Deportivo Santa Rosa con San Cristóbal.

-Zona Repechaje: Atenas con Defensores de Peñaloza, Los Canarios con Don Salvador, El Pozo con Atlético Arroyo Leyes, Loyola con Los Piratitas y Los Juveniles con Deportivo Agua.

Clausura Liga Santafesina Banco
