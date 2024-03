Se completó la primera fecha del ascenso del Regional del Litoral

El conjunto matemático se recuperó de la derrota sufrida ante CRAR en Rafaela por 41 a 20 en la segunda fecha, mientras que los de Fisherton, no pudieron continuar con la racha positiva, ya que el pasado fin de semana le habían ganado en Fisherton a La Salle Jobson de Santa Fe por 24 a 14.

En la primera fecha, Tilcara venció a La Salle Jobson en Cabaña Leiva 37 a 7, mientras que Jockey de Venado Tuerto derrotó a Provincial de Rosario 24 a 19. En el departamento General López, CRAR se impuso a Los Pampas de Rufino por 27 a 20. En la oportunidad quedó libre Alma Juniors de Esperanza.

En la segunda fecha, Jockey Club de Venado Tuerto fue impiadoso y se impuso a Los Pampas de Rufino por 60 a 0, y Tilcara de Paraná le ganó a Alma Juniors de Esperanza por 13 a 8. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Jockey Club de Venado Tuerto 10, Tilcara y CRAR 9; Logaritmo y Caranchos 5; Provincial de Rosario, Alma Juniors de Esperanza y Los Pampas de Rufino 1; La Salle Jobson 0.

Próxima fecha del Regional del Litoral

La próxima fecha a disputarse el sábado 6 de abril, ya que este fin de semana hay ventana de descanso por la Semana Santa, Alma Juniors de Esperanza será anfitrión de Caranchos en el polideportivo de la ruta 70; La Salle Jobson lo hará con CRAR de Rafaela en Cabaña Leiva, Logritmo con Jockey Club de Venado Tuerto en Ibarlucea, y Los Pampas de Rufino recibirá a Provincial de Rosario.

En el Top 9 del interuniones litoraleño las posiciones se encuentran del siguiente modo: CRAI 9; Santa Fe Rugby 8; Duendes 6; Estudiantes y Universitario 5; Gimnasia y Esgrima 4; Old Resian y Jockey Club Rosario 1; Paraná Rowing, sin puntos. En la próxima fecha a desarrollarse el 6 de abril jugarán Jockey Club de Rosario con Duendes, Old Resian con Gimnasia y Esgrima, CRAI con Estudiantes de Paraná en la autopista y Universitario de Rosario con el Paraná Rowing Club en La Quinta.

En reserva las posiciones se encuentran de este modo: Duendes 10, Gimnasia 7, Old Resian 6; Estudiantes de Paraná, Jockey de Rosario y CRAI 5; Paraná Rowing 4; Universitario y Santa Fe Rugby 0. Los resultados de la segunda fecha arrojó la victoria de CRAI sobre Gimnasia y Esgrima por 25 a 22, y la caída de Santa Fe Rugby ante Jockey por 35 a 16. Además, Estudiantes venció a Uni de Rosario 33 a 12, y Duendes a Old Resian por 35 a 30.

En preserva, CRAI es el puntero con 9 unidades, seguido por Duendes y Gimnasia y Esgrima con 6; Estudiantes 5; Old Resian, Universitario de Rosario y Santa Fe Rugby 4; Jockey Club de Rosario y Paraná Rowing Club 1. Los Gitanos vencieron a Gimnasia y Esgrima por 30 a 24, y Santa Fe Rugby a Jockey 25 a 18. Por su parte, Uni de Rosario le ganó a Estudiantes 15 a 13, y Duendes a Old Resian 50 a 5. En pre-reserva, Duendes superó a Old Resian 55 a 17, y Santa Fe Rugby a Jockey 28 a 22.

Es importante destacar que el 13 de abril próximo se pondrá en marcha la primera fecha del Torneo de Tercera División del certamen litoraleño. En el Solar del Sur, Querandí RC jugará con Atlético Almirante Brown de San Vicente, Regatas & Belgrano de San Nicolás lo hará con Gimnasia de Pergamino, y CUCU con Universitario de Santa Fe, quedando libre Cha Roga Club.