Se completó la tercera fecha del Torneo Oficial de hockey femenino

Poca actividad hubo en el Torneo Oficial de damas que organiza la Asociación Santafesina de Hockey, ya que se estaba disputando el Campeonato Argentino Sub 19 Ascenso A en la provincia de Santiago del Estero. En el cotejo pendiente de la tercera fecha del segundo estamento se produjo el triunfo de Universitario de Santa Fe sobre Colón de San Justo y con ello se arrimó en la tabla de posiciones a Argentino de San Carlos.

Goleada de Universitario sobre el Conquistador

En el barrio Las Delicias de nuestra capital, Universitario de Santa Fe consiguió una importante y calificada victoria sobre Colón de San Justo por 5 a 2 bajo el arbitraje de José Morel y Maximiliano Miranda. Los goles para la escuadra conducida por Mateo Walker fueron concretados por Carolina Lanche, Aylén Obredor, y tres de Cielo Gallo, dos desde el fijo. Para la visita descontaron Ana Furia de penal y Eugenia Amado de corner corto.

Las santafesinas venían de superar a Colón de Santa Fe en su única presentación, y no dejó escapar la oportunidad de hacerse fuerte en su reducto y consiguió un resultado positivo frente un rival que siempre asoma como complicado. Con esta victoria se ubicó como escolta de Argentino de San Carlos y consiguió reafirmar su posición con un nuevo triunfo. Pese a un comienzo parejo e intenso, mostró confianza y mucha soltura en su juego, mostrando mucha efectividad en la definición, básicamente desde el fijo.

Recordemos que la fecha había arrancado con el empate 0 a 0 entre Argentino de San Carlos y Colón de Santa Fe en el departamento Las Colonias. Con estos marcadores, las posiciones quedaron del siguiente modo: Argentino de San Carlos 7, Universitario de Santa Fe 6, Colón de Santa Fe 2, El Quillá Amarillo 1 y Colón de San Justo 0. En la próxima fecha, el sábado 26 de octubre jugarán Universitario de Santa Fe con El Quillá Amarillo. El 2 de noviembre, por la quinta jornada jugarán El Quillá Amarillo con Colón de San Justo, y Argentino de San Carlos con Universitario de Santa Fe.

En la divisional reserva, el triunfo correspondió a Colón de San Justo sobre Universitario por 3 a 1, y en Sub 19, por 3 a 0, siendo Rosario Beltramino la autora de dos tantos. En la categoría Sub 16, el Conquistador goleó a Universitario por 4 a 0, destacando que Albertina Castelay consiguió tres goles, y en Sub 14, por un contundente 10 a 0, con tres tantos de Rebeca Kratojvil.

El próximo sábado 26 se reiniciará el Top 6 con la disputa de tres encuentros: CRAI será anfitrión de Alma Juniors de Esperanza, Banco Provincial se medirá con Náutico El Quillá y La Salle Jobson con Santa Fe Rugby Club. Las posiciones se encuentran del siguiente modo: El Quillá 9; CRAI y Banco Provincial 6, Santa Fe Rugby Club y Alma Juniors de Esperanza 3, y La Salle Jobson 0.

Hockey2.jpg El cotejo entre las Cuervas y el Conquistador completó la tercera fecha del Top 5 del Oficial de damas. Prensa ASH

Síntesis:

Universitario 5- Colón de San Justo 2

Universitario: Valentina Arnaudo; Aracelis Vigliengo (capitán), Agustina Morell, Loreley Pérez, Rocío Tolosa, Noelí Saromé, Camila Alonso, Sofía Piccone, Cielo Gallo y Martina Juárez. DT: Mateo Walker. Luego ingresaron: Zoe Cárdenet, Silvana Miller, Elisa Fratti, Aylén Obredor y Carolina Lanche.

Colón de San Justo: Camila Armando; Florencia Parra (capitán), Ana Furia, Valentina Castelay, Matilde Lovino, Eugenia Amado, Valentina Angeles, Agustina Ramírez, Sofía Marchisio, Lucía Mazza y Eva Benítez. DT: Norberto Armando. Luego ingresaron: Lucía Cuesta, Consuelo Faíz, Sofía Lazzaroni y Rosario Beltramino.

Goles: 12´ Carolina Lanche (U), 34´ Ana Furia de penal (CSJ), 39´ Eugenia Amado de corto (CSJ), 47´ Cielo Gallo de corto, 49´ Aylén Obredor corto (U), 52´ Cielo Gallo de corto (U) y 53´ Cielo Gallo (U).

Cancha: Universitario.

Árbitros: José Morel y Maximiliano Miranda.

Reserva: Universitario 1- Colón de San Justo 3.