Se confirmaron los árbitros de las semifinales del Clausura

La Liga Profesional confirmó los árbitros para las semifinales del Clausura 2025, que se disputarán entre domingo y lunes con presencia de VAR en ambas llaves.

El primer cruce será el domingo 7 de diciembre a las 19, cuando Boca, líder de la Zona A, enfrente a Racing, tercero del mismo grupo, con televisación de TNT Sports y ESPN Premium.

Darío Herrera será el árbitro principal, acompañado por Cristian Navarro como asistente 1 y Sebastián Raineri como asistente 2. Sebastián Martínez actuará como cuarto árbitro. En el sistema VAR estará Silvio Trucco, mientras que Fabrizio Llobet cumplirá funciones de AVAR.

La segunda semifinal se jugará el lunes 8 de diciembre a las 17 entre Gimnasia, séptimo de la Zona B, y Estudiantes, octavo de la Zona A, también por TNT Sports y ESPN Premium.

Facundo Tello será el juez principal del clásico platense, con Pablo Acevedo como asistente 1 y Diego Bonfá como asistente 2. Sebastián Zunino fue designado como cuarto árbitro. En el VAR estará Lucas Novelli y el AVAR será Gastón Suárez.

