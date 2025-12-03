Uno Santa Fe | Ovación | Clausura

Se confirmaron los árbitros de las semifinales del Clausura

La Liga Profesional confirmó los árbitros para las semifinales del Clausura 2025, que se disputarán entre domingo y lunes con presencia de VAR en ambas llaves

3 de diciembre 2025 · 18:02hs
La Liga Profesional confirmó los árbitros para las semifinales del Clausura 2025, que se disputarán entre domingo y lunes con presencia de VAR en ambas llaves.

El primer cruce será el domingo 7 de diciembre a las 19, cuando Boca, líder de la Zona A, enfrente a Racing, tercero del mismo grupo, con televisación de TNT Sports y ESPN Premium.

Darío Herrera será el árbitro principal, acompañado por Cristian Navarro como asistente 1 y Sebastián Raineri como asistente 2. Sebastián Martínez actuará como cuarto árbitro. En el sistema VAR estará Silvio Trucco, mientras que Fabrizio Llobet cumplirá funciones de AVAR.

La segunda semifinal se jugará el lunes 8 de diciembre a las 17 entre Gimnasia, séptimo de la Zona B, y Estudiantes, octavo de la Zona A, también por TNT Sports y ESPN Premium.

Facundo Tello será el juez principal del clásico platense, con Pablo Acevedo como asistente 1 y Diego Bonfá como asistente 2. Sebastián Zunino fue designado como cuarto árbitro. En el VAR estará Lucas Novelli y el AVAR será Gastón Suárez.

Horarios confirmados para las semifinales del Torneo Clausura

La Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma para las semifinales del Torneo Clausura, donde Boca recibirá a Racing y Gimnasia y Esgrima La Plata a Estudiantes.

El primer finalista se conocerá el domingo, cuando Boca reciba a Racing en el estadio Alberto J. Armando, a las 19, mientras que el lunes se disputará el Clásico Platense más importante de las últimas décadas a las 17.

