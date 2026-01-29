Se definen los finalistas del Abierto de Australia

Uno Santa Fe | Ovación | Abierto de Australia

En el primer turno se enfrentarán Alcaraz y Zverev, mientras que después se vendrá el plato fuerte entre Sinner y Djokovic en el Abierto de Australia.

Por Ovación

29 de enero 2026 · 10:55hs
Los finalistas del Abierto de Australia se definirán este viernes, cuando se lleven a cabo las semifinales a las que clasificaron los primeros cuatro preclasificados: el español Carlos Alcaraz (1°), el italiano Jannik Sinner (2°), el alemán Alexander Zverev (3°) y el serbio Novak Djokovic (4°).

En el primer turno, a partir de las 00:30, se enfrentarán Alcaraz y Zverev en un duelo que tiene bastante historia en torneos de Grand Slam, ya que será el quinto enfrentamiento entre ambos en este tipo de torneos.

En los antecedentes previos en “Majors”, Zverev se impuso en los cuartos de final de Roland Garros 2023 y del Abierto de Australia 2024, mientras que Alcaraz se quedó con la victoria en los cuartos de final del US Open 2023 y en la final de Roland Garros 2024. En lo que respecta al historial general, también está muy parejo ya que hubo seis triunfos por lado.

Este Abierto de Australia tiene un sabor especial para Alcaraz porque en caso de quedarse con el título se convertirá en el jugador más joven en la Era Abierta en ganar los cuatro títulos de Grand Slam.

Por su parte, Zverev, que el año pasado alcanzó la final en este torneo, sigue en la búsqueda de su primer “Major”.

El plato fuerte entre Sinner y Djokovic en el Abierto de Australia

Más tarde, a las 5:30 de la mañana, será el plato fuerte de la jornada, cuando se enfrenten Sinner con Djokovic.

Sinner, que actualmente ocupa el segundo puesto del ranking ATP, parece invencible en Australia, donde se quedó con el título en las últimas dos ediciones.

Djokovic, por su parte, quiere extender su inigualable legado y va en busca de su 25° título de Grand Slam y el undécimo en Australia, aunque hace un par de años no la tiene nada fácil ante el poderío de Alcaraz y Sinner.

Este encuentro representará un gran desafío para Djokovic, que acumula cinco derrotas consecutivas ante Sinner.

