Se disputó el segundo episodio del Argentino Juvenil de rugby

Se puso en marcha el Torneo Argentino de Clubes Sub 19 B

Pese a que la apertura del marcador lo realizó el elenco Naranjita con un penal de Ojeda, luego vino la recuperación de los santafesinos que lograron igual el marcador a partir del kick de Martín Pérez Baker. Los conducidos por Gregorio Favre pasaron al frente en el marcador por un try del capitán Ignacio Gómez y la conversión de Martín Pérez Baker. Los anfitriones consiguieron aprovechar algunos desacoples defensivos de la visita y a pocos minutos del epílogo del primer tiempo llegaron los tries del primera línea Santino Navarro y del octavo Juan Lavigne más dos conversiones del full back Walter Ojeda, por lo que se fueron al descanso igualados 10 a 10. En el segundo tiempo, los tucumanos tuvieron que dedicarse a defender, a pesar de haberse asegurado un try por intermedio de Lucas Arrieta y la conversión de Walter Ojeda para asegurarse el pasaje a las semifinales.

image.png En cancha de Jockey Club, en Yerba Buena, Tucumán se impuso a los santafesinos por 24 a 10.

Santa Fe alistó a: Jorge Onorato, Federico Cescut y Leandro Lara; Juan Martín Erbetta y Santiago Fava; Lucio Gorosito, Ignacio Gómez (capitán) y Jeremías Santa cruz; Juan Cruz Cantoia y Joaquín Dechiara; Salvador Passadore, Juan Martín Dipp, Octavio Sarsotti, Mateo Rolón y Martín Pérez Baker. Luego ingresaron: Tobías Moreira, Franco Vivas, Federico Narvaez, Romeo Molina, Bautista Spota, Federico Rubio, Santiago Beninca y Nahuel Arzamendia. Entrenadores: Gregorio Favre, Pablo Pfirter, Iván Fendrich, José Weisemberg y Alejandro Moreira.

Resultados jornada 2

- Zona Campeonato:

Rosario 64- Entre Ríos 10

Tucumán 24- Santa Fe 10

Buenos Aires 50- Córdoba 21

Cuyo 26- Salta 25

El Argentino Juvenil proseguirá en Mar del Plata, bajo la denominación “Concentrado”, y habrá tres días de competencia (24 y 27 de noviembre, y el 1° de diciembre).

- Jornada 3 en Mar del Plata (domingo 24 de noviembre):

Zona Campeonato:

Rosario vs. Tucumán

Buenos Aires vs. Cuyo

Entre Ríos vs. Santa Fe

Córdoba vs. Salta