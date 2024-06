Se bajó el telón del Torneo Dos Orillas de hockey

Victoria Gitana en el Dos Orillas de hockey

En el estadio Mercedes Alesso de Bieler, CRAI derrotó en primera división a Colón de San Justo por 3 a 1, en un cotejo que fue arbitrado por Luana Olivera y Beatriz Acuña. Los goles para el conjunto Gitano fueron concretados por Victoria Bertone, Ignacia Pelletán y Victoria Etcheverry, descontando para el rojiblanco Eugenia Amado. En reserva, CRAI y Colón de San Justo empataron 1 a 1, en Sub 19, las Gitanas golearon 5 a 1, y en Sub 16, por 8 a 2.En Sub 13, Colón de San Justo le ganó a CRAI 2 a 1, y cayó en Sub 12 por 3 a 1.