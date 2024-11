Se bajó el telón para los Sub 16 en el Copa Argentina de vóleibol

Villa Dora fue el equipo mejor ubicado en la rama femenina, en el Copa Sub 16 de vóleibol que se desarrolló en Chapadmalal. Ahora se jugará en Sub 14.

Se concretó la tercera etapa de las Copas Argentinas que organiza la Federación Argentina de Vóleibol y que se desarrolla en el templo del vóley; Chapadmalal, en el partido de General Pueyrredón, en la provincia de Buenos Aires, ya que hasta el momento se habían jugado las categorías Sub 12 y Sub 18, y ahora fue el turno de la Sub 16. Esta semana la acción continuará con la Sub 14. Una buena participación de los equipos de la Asociación Santafesina, particularmente en la rama femenina.