Uno Santa Fe | Ovación | Griselda Weimer

Se juega la sexta fecha del Clausura Griselda Weimer

El ascenso Griselda Weimer de Liga Santafesina afrontará el sexto capítulo, en el cual el líder de la Zona Campeonato, Deportivo Santa Rosa recibirá a El Cadi de Rincón.

Ovación

Por Ovación

17 de octubre 2025 · 17:22hs
 Deportivo Santa Rosa es el líder del grupo principal del ascenso y recibirá al conjunto rinconero.  

gentileza Ariel Maradona AM Liga

 Deportivo Santa Rosa es el líder del grupo principal del ascenso y recibirá al conjunto rinconero.

 

Este sábado se desarrollará la sexta jornada de la Copa Jerárquicos Salud de la Segunda División de la Liga Santafesina, fecha que tendrá a Santa Rosa, el líder de la Zona Campeonato, recibiendo al conjunto pescador, en tanto que Banco recibirá al escolta San Cristóbal. Por la Zona Repechaje, Los Canarios recibe a Peñaloza y Atenas visita a El Pozo a la vera de la ruta nacional 168.

Se juega la 6° fecha del Clausura de ascenso

El líder de la Zona Campeonato, Deportivo Santa Rosa, será anfitrión de El Cadi de Rincón con el arbitraje de Leandro Vivas. El conjunto ubicado frente al hospital de Niños viene de empatar frente a Las Flores en el Alberto Garau y buscará reencontrarse con la victoria ante un rival duro y que siempre da batalla.

En Altos del Valle, el escolta San Cristóbal visitará al duro Banco Provincial, y en Casa Turquesa, Nuevo Horizonte jugará con Las Flores II. En barrio Stratta de Coronda, Belgrano se medirá con el duro Floresta de Santo Tomé, y en el predio Nery Pumpido, Santa Fe FC se cruzará con el complicado Defensores de Alto Verde.

Zona Campeonato:

Santa Fe FC-Defensores de Alto Verde (Lucas Muga)

Nuevo Horizonte-Las Flores II (Gabriel Ibarra)

Deportivo Santa Rosa-El Cadi (Leandro Vivas)

Belgrano- Floresta (Martín Arce)

Banco Provincial-San Cristóbal (Matías Pereyra)

Zona Repechaje:

Los Canarios-Peñaloza (Facundo Benelli)

El Pozo-Atenas (Oscar Loza)

Los Juveniles-Don Salvador (Leandro Rotela)

Loyola-Atlético Arroyo Leyes (Alejandro Aguilera)

Los Piratitas-Deportivo Agua (Facundo Canalis)

-Posiciones:

-Zona Campeonato: Deportivo Santa Rosa 13, San Cristóbal 10; Floresta, Nuevo Horizonte y Banco Provincial 9, Las Flores II 8, El Cadi de Rincón 5, Santa Fe FC 4, Belgrano de Coronda 2 y Defensores de Alto Verde 1.

-Zona Repechaje: Los Canarios y Atenas 10; Los Juveniles 9; El Pozo 8; Deportivo Agua y Don Salvador 7; Los Piratitas y Atlético Arroyo Leyes 6; Loyola 4, Defensores de Peñaloza 1.

-Goleadores: César Gómez (San Cristóbal) 6; Lautaro Escobar (El Cadi) y Franco Ibarra (Floresta) 5; Rafael Hilbe (Deportivo Santa Rosa), Mauro Grandolio (Arroyo Leyes), Luciano Rivero (Los Juveniles) y Julián Canalis (Don Salvador) 4.

Griselda Weimer Clausura Liga Santafesina
Noticias relacionadas
siguen los ecos del escandalo de malasia que involucra a garces y machuca

Siguen los ecos del escándalo de Malasia que involucra a Garcés y Machuca

colapinto finalizo 16° y por encima de gasly en la practica libre del gp de estados unidos

Colapinto finalizó 16° y por encima de Gasly en la práctica libre del GP de Estados Unidos

etcheverry no pudo ante holger rune y se despidio del atp de estocolmo

Etcheverry no pudo ante Holger Rune y se despidió del ATP de Estocolmo

franco colapinto se presenta en la unica practica libre del gp de estados unidos

Franco Colapinto se presenta en la única práctica libre del GP de Estados Unidos

Lo último

Guardiola, sobre su retiro: En 2035 empezaré a pensar en ello

Guardiola, sobre su retiro: "En 2035 empezaré a pensar en ello"

Santa Fe Rugby buscará el último boleto disponible a semifinales

Santa Fe Rugby buscará el último boleto disponible a semifinales

Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas

Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas

Último Momento
Guardiola, sobre su retiro: En 2035 empezaré a pensar en ello

Guardiola, sobre su retiro: "En 2035 empezaré a pensar en ello"

Santa Fe Rugby buscará el último boleto disponible a semifinales

Santa Fe Rugby buscará el último boleto disponible a semifinales

Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas

Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas

Se juega la sexta fecha del Clausura Griselda Weimer

Se juega la sexta fecha del Clausura Griselda Weimer

Accidente fatal en la autopista Rosario-Córdoba: murió un hombre tras chocar una camioneta con un camión

Accidente fatal en la autopista Rosario-Córdoba: murió un hombre tras chocar una camioneta con un camión

Ovación
Unión, con una doble presión para recibir a Defensa y Justicia

Unión, con una doble presión para recibir a Defensa y Justicia

Colapinto finalizó 16° y por encima de Gasly en la práctica libre del GP de Estados Unidos

Colapinto finalizó 16° y por encima de Gasly en la práctica libre del GP de Estados Unidos

Santa Fe Rugby buscará el último boleto disponible a semifinales

Santa Fe Rugby buscará el último boleto disponible a semifinales

Alan Crenz vuelve con su poder de nocaut a Villa María

Alan Crenz vuelve con su poder de nocaut a Villa María

Siguen los ecos del escándalo de Malasia que involucra a Garcés y Machuca

Siguen los ecos del escándalo de Malasia que involucra a Garcés y Machuca

Policiales
La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos