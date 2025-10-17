Se juega la sexta fecha del Clausura Griselda Weimer

El ascenso Griselda Weimer de Liga Santafesina afrontará el sexto capítulo, en el cual el líder de la Zona Campeonato, Deportivo Santa Rosa recibirá a El Cadi de Rincón.

Deportivo Santa Rosa es el líder del grupo principal del ascenso y recibirá al conjunto rinconero.

Este sábado se desarrollará la sexta jornada de la Copa Jerárquicos Salud de la Segunda División de la Liga Santafesina, fecha que tendrá a Santa Rosa, el líder de la Zona Campeonato, recibiendo al conjunto pescador, en tanto que Banco recibirá al escolta San Cristóbal. Por la Zona Repechaje, Los Canarios recibe a Peñaloza y Atenas visita a El Pozo a la vera de la ruta nacional 168.

El líder de la Zona Campeonato, Deportivo Santa Rosa, será anfitrión de El Cadi de Rincón con el arbitraje de Leandro Vivas. El conjunto ubicado frente al hospital de Niños viene de empatar frente a Las Flores en el Alberto Garau y buscará reencontrarse con la victoria ante un rival duro y que siempre da batalla.

En Altos del Valle, el escolta San Cristóbal visitará al duro Banco Provincial, y en Casa Turquesa, Nuevo Horizonte jugará con Las Flores II. En barrio Stratta de Coronda, Belgrano se medirá con el duro Floresta de Santo Tomé, y en el predio Nery Pumpido, Santa Fe FC se cruzará con el complicado Defensores de Alto Verde.

Zona Campeonato:

Santa Fe FC-Defensores de Alto Verde (Lucas Muga)

Nuevo Horizonte-Las Flores II (Gabriel Ibarra)

Deportivo Santa Rosa-El Cadi (Leandro Vivas)

Belgrano- Floresta (Martín Arce)

Banco Provincial-San Cristóbal (Matías Pereyra)

Zona Repechaje:

Los Canarios-Peñaloza (Facundo Benelli)

El Pozo-Atenas (Oscar Loza)

Los Juveniles-Don Salvador (Leandro Rotela)

Loyola-Atlético Arroyo Leyes (Alejandro Aguilera)

Los Piratitas-Deportivo Agua (Facundo Canalis)

-Posiciones:

-Zona Campeonato: Deportivo Santa Rosa 13, San Cristóbal 10; Floresta, Nuevo Horizonte y Banco Provincial 9, Las Flores II 8, El Cadi de Rincón 5, Santa Fe FC 4, Belgrano de Coronda 2 y Defensores de Alto Verde 1.

-Zona Repechaje: Los Canarios y Atenas 10; Los Juveniles 9; El Pozo 8; Deportivo Agua y Don Salvador 7; Los Piratitas y Atlético Arroyo Leyes 6; Loyola 4, Defensores de Peñaloza 1.

-Goleadores: César Gómez (San Cristóbal) 6; Lautaro Escobar (El Cadi) y Franco Ibarra (Floresta) 5; Rafael Hilbe (Deportivo Santa Rosa), Mauro Grandolio (Arroyo Leyes), Luciano Rivero (Los Juveniles) y Julián Canalis (Don Salvador) 4.