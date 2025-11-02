Tras el polémico fallo de AFA, Deportivo Madryn intentará liquidar la serie ante Gimnasia (J)

Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Jujuy jugarán, desde las 16, la vuelta de los cuartos de final del Reducido en la Primera Nacional

Este domingo se jugará el partido de vuelta entre Deportivo Madryn y Gimnasia (J) , por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional que otorgará un segundo ascenso a la Liga Profesional. El encuentro se jugará desde las 16, con arbitraje del cordobés Fabrizio Llobet.

El Tribunal de Disciplina de la AFA le dio por ganado el cotejo de ida 3-0 al Aurinegro luego del lapidario informe de Lucas Comesaña, que suspendió el partido en el entretiempo por las amenazas de la dirigencia local a la cuaterna arbitral en la zona de vestuarios.

Por esta razón, el conjunto norteño está obligado a ganar por 4 goles o más para poder avanzar. Cualquier otro resultado clasificará al elenco chubutense a semis.

A priori parece casi imposible que el conjunto norteño pueda lograrlo, ya que el "Depo" se hace fuerte de local y tiene una ventaja muy amplia, además de contar con la ventaja deportiva.

En cuanto a las formaciones, es muy probable el regreso de Facundo Giacopuzzi en la zaga central en lugar de Pablo Minissale, que jugó en Jujuy, y se mantendrá Santiago Postel por el colombiano Alejandro Gutiérrez Arango que fue intervenido quirúrgicamente para reemplazar la placa colocada en su clavícula, con el objetivo de mejorar el proceso de cicatrización.

Después, el entrenador Leandro Gracián mantendría el equipo que ya "sale de memoria". Por el lado de los jujeños, el DT Matías Módolo deberá realizar una variante obligada luego de la expulsión en el juego de ida del lateral izquierdo Matías Noble. En su lugar ingresaría Leandro Barro. El resto del equipo sería el mismo que en el juego de ida.

Probables formaciones de Deportivo Madryn y Gimnasia (J)

Deportivo Madryn: Yair Bonnín; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Santiago Postel, Diego Martínez; Bruno Pérez, Federico Recalde, Diego Crego, Nazareno Solís; Germán Rivero, Luis Silba. DT: Leandro Gracián.

Gimnasia de Jujuy: Milton Álvarez; Bruno Palazzo, Guillermo Cosaro, Nicolas Dematei, Leandro Barro; Joaquín Trasante, Hugo Soria, Francisco Maidana, Jesús Endrizzi; Gustavo Fernández, Alejandro Quintana. DT: Matías Módolo.

Horario: 16.

Árbitro: Fabrizio Llobet.

Estadio: Abel Sastre.