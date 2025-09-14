Por el segundo capítulo del ascenso liguista, Deportivo Santa Rosa y Banco Provincial ganaron sus compromisos, y son los punteros del torneo.

En la Casita, Deportivo Santa Rosa superó a Alto Verde y manda en la Zona Campeonato.

Se disputó una nueva jornada del campeonato de la Primera División B de la Liga Santafesina, precisamente se jugó la segunda fecha del Clausura Griselda Weimer donde el Deportivo Santa Rosa y Banco ganaron para ser los líderes de la Zona Campeonato, donde también El Cadi ganó un partidazo a Floresta que venía de ganarle al campeón Las Flores. En la Zona Repechaje Los Canarios está arriba con puntaje ideal.

En el sector principal del ascenso liguista, en la Casita, Deportivo Santa Rosa metió el segundo triunfo al hilo al vencer al duro Defensores de Alto Verde, mientras que en Altos del Valle, Banco Provincial hizo lo propio con Santa Fe FC. En Ángel Gallardo, Las Flores II derrotó a San Cristóbal y en barrio 12 de Septiembre, El Cadi sorprendió a FLoresta al superarlo por 3 a 1. En barrio Stratta de Coronda, Nuevo Horizonte se recompuso de la caída en el debut ante Banco y doblegó a Belgrano de Coronda.

-Resultados 2° fecha Primera B

-Zona Campeonato:

Deportivo Santa Rosa 2 (Exequiel Cortez y Marcelo Hilbe) – Defensores de Alto Verde 1 (Fernando Saurit)

Belgrano 1 (Brian Acosta) – Nuevo Horizonte 2 (Lautaro Wagner x2)

Banco Provincial 2 (Ismael Contreras y Agustín Silvano) – Santa Fe 1 (Michel Coronel)

San Cristóbal 1 (Javier Silva) – Las Flores II 2 (Cristian Nieto y Alan Bermúdez)

Floresta 1 (Franco Ibarra) – El Cadi 3 (Santiago Ferro, Axel Sales Rubio y Lautaro Escobar)

-Zona Repechaje:

Los Juveniles 2 (Luciano Riveros y Catriel Ceballos) – Defensores de Peñaloza 0

Loyola 3 (Sebastián Torres, Ulises Aranda y Héctor Rivas) – CCyD El Pozo 3 (Nahuel Valenzuela, Leonardo Peirano y Astor Rozycki)

Los Piratitas 1 (Michael Ojeda) – Los Canarios 3 (Fabricio Ibarra, Matías Gómez y Nahuel Márquez)

Deportivo Agua 1 (Martín Retamar) – Atenas 1 (Jonatan Echeverría)

Atlético Arroyo Leyes 5 (Mauro Grandolio x2, José Lucero, Lautaro Barzola y Jonatan Okseniuk) – Don Salvador 1 (Elías Cejas)

-Posiciones:

Zona Campeonato: Deportivo Santa Rosa y Banco Provincial 6; El Cadi de Rincón 4; Floresta, Nuevo Horizonte y Las Flores II 3; Defensores de Alto Verde y Santa Fe FC 1; Belgrano de Coronda 0.

Zona Repechaje: Los Canarios 6; Atenas, El Pozo y Loyola 4; Atlético Arroyo Leyes y Los Juveniles 3; Deportivo Agua, Defensores de Peñaloza y Don Salvador 1, Los Piratitas 0.

-Próxima fecha:

Zona Campeonato: Defensores de Alto Verde vs. Floresta, El Cadi de Rincón vs. San Cristóbal, Las Flores II vs. Banco Provincial, Santa Fe FC vs Belgrano de Coronda y Nuevo Horizonte vs. Deportivo Santa Rosa.

Zona Repechaje: Defensores de Peñaloza vs. Atlético Arroyo Leyes, Don Salvador vs. Deportivo Agua, Atenas vs. Los Piratitas, Los Canarios vs. Loyola y El Pozo vs. Los Juveniles.