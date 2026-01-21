Uno Santa Fe | Ovación | Maratón

Se lanza la 48° edición de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Este jueves 22 a las 9 en el salón Blanco de Casa de Gobierno se darán detalles de la 48° edición de la Maratón que volverá a formar parte de la Copa Santa Fe.

21 de enero 2026 · 08:34hs
Este jueves 22 a las 9 en Casa de Gobierno se lanzará la Maratón Santa Fe-Coronda 2026.

La Maratón Santa Fe-Coronda

La Maratón Santa Fe-Coronda, por segundo año formará parte de la Copa Santa Fe.

El Comité Organizador de confirmó que este jueves 22 de enero a las 9 en el salón Blanco de Casa de Gobierno se realizará el lanzamiento oficial de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda. El evento internacional se llevará a cabo el 1° de febrero, tendrá un recorrido de 57 kilómetros, uniendo las localidades de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, Desvío Arijón y Coronda. Al igual que la pasada edición el evento deportivo formará parte de la Copa Santa Fe.

Una competencia que trasciende el deporte

Se viene la competencia de aguas abiertas más linda del mundo. Una competencia que trasciende el deporte, que es identidad, historia y orgullo santafesino. Autoridades del gobierno provincial, junto a integrantes de la comisión organizadora Asociación Maratón Acuática Río Coronda, brindarán detalles de la maratón Santa Fe-Coronda, que ya tiene fecha confirmada para febrero de 2025. El evento internacional tendrá un recorrido de 57 kilómetros, uniendo las localidades de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, Desvío Arijón y Coronda.

Cabe destacar que nuevamente en esta edición el evento deportivo formará parte de la Copa Santa Fe.La “más linda del mundo” se inició en el año 1961 a partir de la iniciativa de Carlos Larriera en Santa Fe y un puñado de corondinos entre los que se encontraban Dermidio Cabral y Werfil Castro, quienes fueron los gestores de la prueba. La edición Nº 48 que se llevará a cabo el mes venidero, la segunda consecutiva tras el regreso de la competencia, es la oportunidad de los nadadores de competir en una fecha histórica, así como también de la participación del público en este espectáculo único.

La Maratón vuelve a ser Copa Santa Fe

El próximo 1° de febrero se disputará la 48° edición del Maratón Internacional Santa Fe–Coronda, una de las competencias de aguas abiertas más emblemáticas del mundo y uno de los eventos deportivos más importantes de la provincia. Es por ello que, por segundo año consecutivo, formará parte del calendario oficial de la Copa Santa Fe.

Desde la Asociación Maratón Acuática Río Coronda destacaron la importancia del acompañamiento del Gobierno de Santa Fe y remarcaron que la inclusión dentro de la Copa no solo jerarquiza la prueba, sino que también fortalece su proyección institucional y deportiva. En ese sentido, subrayaron que el respaldo provincial resulta clave para sostener un evento de estas características, que combina alto rendimiento, historia y un masivo acompañamiento popular.

La tradicional competencia, conocida como “la más linda del mundo”, tiene un exigente recorrido que une las localidades de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo, Desvío Arijón y Coronda, a lo largo del río Coronda. Nadadores de élite nacional e internacional se enfrentarán a una prueba de resistencia única, marcada por la corriente, la estrategia y la experiencia, ante el fiel acompañamiento de centenares de espectadores a lo largo de todo el trayecto.

Desde la AMARC destacaron que, con su incorporación a la Copa Santa Fe, la Maratón Internacional Santa Fe–Coronda se afianza como patrimonio cultural y deportivo de la región.

