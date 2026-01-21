Se pone en marcha la primera fecha del Torneo Apertura

El Torneo Apertura se pondrá en marcha este jueves, en un apasionante semestre en el que 30 equipos lucharán por el título

El Torneo Apertura se pondrá en marcha este jueves, en un apasionante semestre en el que 30 equipos lucharán por consagrarse como el campeón. La fecha comenzará el jueves a las 17, cuando Aldosivi , que mantuvo la categoría en una apasionante definición el año pasado, reciba a Defensa y Justicia .

Más tarde, a las 20, se llevarán a cabo otros dos partidos: Banfield - Huracán y Unión - Platense. Finalmente, la actividad concluirá con los últimos dos encuentros, que serán a las 22:15. En uno de ellos Instituto de Córdoba recibirá a Vélez, mientras que Central Córdoba de Santiago del Estero hará lo propio con Gimnasia de Mendoza.

El viernes jugarán dos de los equipos considerados grandes. Primero San Lorenzo se enfrentará en su estadio con Lanús a partir de las 19 y solo una hora después, a las 20, Independiente recibirá a Estudiantes de La Plata, el último campeón del fútbol argentino.

Por otra parte, el sábado será el debut de River, cuando juegue como visitante ante Barracas Central a partir de las 17. A su vez, Racing visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata a las 19. Por último, el domingo será el turno de Boca, que recibirá en La Bombonera a Deportivo Riestra.

El fixture de la primera fecha del Torneo Apertura

Jueves 22/1:

Aldosivi - Defensa y Justicia a las 17

Banfield - Huracán a las 20

Unión - Platense a las 20

Instituto de Córdoba - Vélez a las 22:15

Central Córdoba (SdE) - Gimnasia de Mendoza a las 22:15

Viernes 23/1:

San Lorenzo - Lanús a las 19

Independiente - Estudiantes de La Plata a las 20

Independiente Rivadavia de Mendoza - Atlético Tucumán a las 22:15

Talleres de Córdoba - Newell´s a las 22:15

Sábado 24/1:

Barracas Central - River a las 17

Gimnasia y Esgrima La Plata - Racing a las 19:30

Rosario Central - Belgrano de Córdoba a las 22

Domingo 25/1:

Boca - Deportivo Riestra a las 18:30

Argentinos Juniors - Sarmiento a las 21

Tigre - Estudiantes de Río Cuarto a las 21