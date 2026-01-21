Uno Santa Fe | Ovación | apertura

Se pone en marcha la primera fecha del Torneo Apertura

El Torneo Apertura se pondrá en marcha este jueves, en un apasionante semestre en el que 30 equipos lucharán por el título

21 de enero 2026 · 16:56hs
Se pone en marcha la primera fecha del Torneo Apertura

El Torneo Apertura se pondrá en marcha este jueves, en un apasionante semestre en el que 30 equipos lucharán por consagrarse como el campeón. La fecha comenzará el jueves a las 17, cuando Aldosivi, que mantuvo la categoría en una apasionante definición el año pasado, reciba a Defensa y Justicia.

Más tarde, a las 20, se llevarán a cabo otros dos partidos: Banfield - Huracán y Unión - Platense. Finalmente, la actividad concluirá con los últimos dos encuentros, que serán a las 22:15. En uno de ellos Instituto de Córdoba recibirá a Vélez, mientras que Central Córdoba de Santiago del Estero hará lo propio con Gimnasia de Mendoza.

El viernes jugarán dos de los equipos considerados grandes. Primero San Lorenzo se enfrentará en su estadio con Lanús a partir de las 19 y solo una hora después, a las 20, Independiente recibirá a Estudiantes de La Plata, el último campeón del fútbol argentino.

Por otra parte, el sábado será el debut de River, cuando juegue como visitante ante Barracas Central a partir de las 17. A su vez, Racing visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata a las 19. Por último, el domingo será el turno de Boca, que recibirá en La Bombonera a Deportivo Riestra.

El fixture de la primera fecha del Torneo Apertura

Jueves 22/1:

Aldosivi - Defensa y Justicia a las 17

Banfield - Huracán a las 20

Unión - Platense a las 20

Instituto de Córdoba - Vélez a las 22:15

Central Córdoba (SdE) - Gimnasia de Mendoza a las 22:15

Viernes 23/1:

San Lorenzo - Lanús a las 19

Independiente - Estudiantes de La Plata a las 20

Independiente Rivadavia de Mendoza - Atlético Tucumán a las 22:15

Talleres de Córdoba - Newell´s a las 22:15

Sábado 24/1:

Barracas Central - River a las 17

Gimnasia y Esgrima La Plata - Racing a las 19:30

Rosario Central - Belgrano de Córdoba a las 22

Domingo 25/1:

Boca - Deportivo Riestra a las 18:30

Argentinos Juniors - Sarmiento a las 21

Tigre - Estudiantes de Río Cuarto a las 21

apertura Aldosivi Defensa y Justicia
Noticias relacionadas
ugo carabelli, confirmado en el cuadro principal del rosario challenger

Ugo Carabelli, confirmado en el cuadro principal del Rosario Challenger

daniel vila: nunca existio lo de los 12 millones de dolares por sebastian villa

Daniel Vila: "Nunca existió lo de los 12 millones de dólares por Sebastián Villa"

tras un pobre paso por colon, nicolas fernandez se incorporo a deportivo maipu

Tras un pobre paso por Colón, Nicolás Fernández se incorporó a Deportivo Maipú

solido triunfo de etcheverry para meterse en la tercera ronda del abierto de australia

Sólido triunfo de Etcheverry para meterse en la tercera ronda del Abierto de Australia

Lo último

Champions: Barcelona ganó en Praga y Bayern hizo pesar su localía en una jornada clave

Champions: Barcelona ganó en Praga y Bayern hizo pesar su localía en una jornada clave

Colón superó a una Selección de Paysandú en otro amistoso interno

Colón superó a una Selección de Paysandú en otro amistoso interno

Boca rearmó su búsqueda y apunta a sumar dos nombres en el mercado

Boca rearmó su búsqueda y apunta a sumar dos nombres en el mercado

Último Momento
Champions: Barcelona ganó en Praga y Bayern hizo pesar su localía en una jornada clave

Champions: Barcelona ganó en Praga y Bayern hizo pesar su localía en una jornada clave

Colón superó a una Selección de Paysandú en otro amistoso interno

Colón superó a una Selección de Paysandú en otro amistoso interno

Boca rearmó su búsqueda y apunta a sumar dos nombres en el mercado

Boca rearmó su búsqueda y apunta a sumar dos nombres en el mercado

Ugo Carabelli, confirmado en el cuadro principal del Rosario Challenger

Ugo Carabelli, confirmado en el cuadro principal del Rosario Challenger

Daniel Vila: Nunca existió lo de los 12 millones de dólares por Sebastián Villa

Daniel Vila: "Nunca existió lo de los 12 millones de dólares por Sebastián Villa"

Ovación
Colón tiene nuevo día para visitar a Central Norte en la 2ª fecha

Colón tiene nuevo día para visitar a Central Norte en la 2ª fecha

Matías Tagliamonte se despidió de Unión con un emotivo mensaje

Matías Tagliamonte se despidió de Unión con un emotivo mensaje

Leonel Picco se va a Brasil y Colón celebra un sustancial rédito económico

Leonel Picco se va a Brasil y Colón celebra un sustancial rédito económico

Alejandro Russo: Estoy viviendo en el predio de Colón 24/7 y veo un crecimiento en todo sentido

Alejandro Russo: "Estoy viviendo en el predio de Colón 24/7 y veo un crecimiento en todo sentido"

Colón preguntó y el hincha respondió: Pier Barrios fue la figura ante Miramar Misiones

Colón preguntó y el hincha respondió: Pier Barrios fue la figura ante Miramar Misiones

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"