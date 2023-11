Con los cruces en Sub 14 arranca la definición del Top 6 del Oficial. En Primera División se disputará el próximo sábado 11 en la ASH

Las primeras en salir a escena serán los cuatro mejores en Séptima División. Tanto SFRC como El Quillá tendrán ventaja deportiva, al terminar primero y segundo respectivamente. Sus rivales serán Alma Juniors y CRAI.

La escuadra de Sauce Viejo se presenta con una base firme en defensa y una dosis implacable de gol. Las Tiburonas dispusieron de buen manejo de bocha, con resolución precisa y verticalidad en el juego que fue asentando a medida que avanzaron los partidos.

Las Gitanas perdieron el segundo lugar, tras el empate contra Banco del último fin de semana. Así y todo, el grupo sostiene una línea de juego muy sólida tras el Campeonato Argentino “A” que disputaron en Mar del Plata.

Las Lobas de la ciudad de Esperanza no tuvieron un gran comienzo, pero de a poco fue acomodándose y creció en la fuerza física y anímica. Las “peques” de Lucas Brega pasaron al frente con un triunfo clave ante La Salle, donde logró entrar en ritmo e imponer condiciones.

La programación que comienza este martes 7, en Sub 14, a las 19.30, El Quillá jugará con CRAI, y a las 21.30, lo harán Santa Fe Rugby con Alma Juniors de Esperanza. En Sub 16, el miércoles 8, a las 19.30, Santa Fe Rugby recibirá a El Quillá, y a las 21.30, CRAI jugará con Alma Juniors de Esperanza. El jueves 9, en Sub 19, a las 19.30, se cruzarán Santa Fe Rugby con Banco Provincial, y a las 21.30, lo harán El Quillá con Alma Juniors de Esperanza.

En la divisional reserva, el viernes 10, a las 19.30, jugarán La Salle Jobson con Santa Fe Rugby, mientras que a las 21, Náutico El Quillá jugará con Banco Provincial. El sábado 11, en Primera División, a las 19.30, jugarán CRAI con Banco Provincial, y a las 21, Náutico El Quillá se medirá con Alma Juniors de Esperanza.