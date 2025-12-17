Se presentaron los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento en Rosario

Se lanzaron oficialmente los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior 2027, el nuevo evento nacional impulsado por el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico Argentino.

Se presentaron oficialmente los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior 2027, el nuevo evento nacional impulsado por el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico Argentino que tendrá a la ciudad de Rosario como sede inaugural. En abril de 2027, miles de atletas sub 21 de todo el país competirán en un formato integrado olímpico y paralímpico. Rosario vuelve a ser protagonista del deporte argentino, consolidando su rol como ciudad organizadora de grandes eventos y como plataforma para el desarrollo del alto rendimiento juvenil

En el Salón Carrasco del Palacio Municipal de Rosario, se presentó la primera edición de los JADAR Junior 2027, una competencia que se desarrollará en abril de 2027 y reunirá a 10 mil atletas Sub-21 de las 24 provincias del país, integrando deportes convencionales y adaptados bajo un modelo inclusivo, sostenible y alineado con estándares internacionales.

El acto fue encabezado por el intendente de Rosario Pablo Javkin, el presidente del COA Mario Moccia, el presidente del Copar Gustavo Borro, el secretario de Deporte de la provincia de Santa Fe Fernando Maletti y la secretaria de Deportes y Turismo de Rosario Alejandra Mattheus.

Pablo Javkin explicó que los JADAR Junior 2027: “tienen dos características fundamentales. Primero, reúnen a todo el país, vienen las 24 provincias. Segundo, compiten al mismo tiempo el deporte olímpico y paralímpico sin distinción. Y eso fue una experiencia única, casi sería inédita a nivel mundial, que surgió de los Jadar de Rosario".

"Vamos a vivir algo hermoso, porque vamos a tener más de 10.000 chicos jóvenes de toda la Argentina, compitiendo y formándose, y nos va a permitir a nosotros hacer un evento con toda la infraestructura de los sudamericanos” añadió.

Por su parte, Mario Moccia expresó: “Estamos felices de estar aquí en Rosario, en esta ciudad que nos ha dado tantas alegrías en la organización de eventos internacionales como los Juegos Suramericanos de Playa, los Juegos Suramericanos de la Juventud, los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento en el mes de septiembre y ahora podemos anunciar los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior para el año 2027”

Sobre los JADAR 2027 el presidente del COA destacó: “es una propuesta que termina de completar el ciclo olímpico que permite tener una competencia para los jóvenes que se están preparando para los Juegos Panamericanos Junior de 2029 con dos años de diferencia, por eso lo hacemos sub 21 para que puedan seleccionarse y proyectarse los mejores deportistas que van a representar la Argentina en el año 2029”.

También contó que se tuvo en cuenta “el legado que van a dejar los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 en infraestructura nos dan las mejores condiciones para hacer una verdadera fiesta del deporte argentino en esta hermosa ciudad y en esta provincia que considera el deporte como política de su gestión”.

Como rasgo distintivo, los JADAR Junior se desarrollarán en dos olas de competencia que permitirán optimizar sedes, recursos y logística. Su programa deportivo se inspirará en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y, funcionará como Campeonatos Argentinos oficiales para los deportes de conjunto, garantizando el máximo nivel competitivo y una representación federal equilibrada.

Además, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) será el encargado de realizar las evaluaciones físicas, médicas y funcionales de los atletas, con el objetivo de construir una base nacional de seguimiento de talentos juveniles. Esta herramienta será clave para orientar políticas deportivas basadas en evidencia y planificar estrategias a largo plazo.