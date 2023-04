Se presentó el congreso de fútbol de Conmebol que organiza la Liga Santafesina

El congreso contará con la disertación de leyendas del fútbol sudamericano como Gerardo Pelusso, Alejandro Garay, Francisco Maturana, Mauro Silva, Jorge Burruchaga y Julio Olarticochea, pero por problemas de salud no estará presente Reinaldo Rueda; y está dirigida a directores técnicos, dirigentes y coordinadores de clubes de la Liga Santafesina de Fútbol.

Congreso2.jpg El presidente de la Liga Santafesina, Leonidas Bonaveri, destacó el homenaje a Nery Pumpido, y la importancia del congreso Conmebol en Santa Fe. UNO Santa Fe

El viernes 28 de abril habrá una actividad singular, y es que a las 17, se realizará el cambio de nombre al predio de la Liga, que actualmente se conoce como Fraternidad Deportiva por el de Nery Pumpido. Habrá dos canchas que llevarán el nombre de Pedro Pasculli y Leopoldo Luque. Ese mismo día, a las 21, se realizará una cena homenaje a Nery, del cual participarán ex jugadores de Unión y de Colón.

Por otra parte, en la sede de la dirección de Deportes del municipio, el sábado 29 y el domingo 30, se disputará la final de la Liga Evolución de Fútbol Playa, con los ganadores de las zonas norte y sur del 2022, Brasil y Paraguay en las categorías mayor y Sub 20 respectivamente.

"Este es un evento de una magnitud y una importancia muy grande para Santa Fe. Hoy arranca un partido, uno de los partidos más importantes que vamos a tener en la ciudad, porque creo sin dudas será histórico. El jueves vamos a arrancar el congreso de Conmebol, para lo cual quiero destacar la labor de Nery Pumpido porque fue el mentor de todo esto. El congreso y el torneo de fútbol playa es algo muy bueno que jerarquiza nuestra institución" señaló Leonidas Bonaveri.

Congreso3.jpg El predio de la Liga Santafesina de Fútbol en Monte Vera llevará el nombre de Nery Alberto Pumpido. UNO Santa Fe

El presidente de la Liga Santafesina de Fútbol remarcó que "por la gran cantidad de inscriptos que hubo se cambió el lugar y se realizará en Los Maderos del puerto, a lo que hay que sumarle que vienen exponentes de primer nivel, Maturana, Mauro Silva, Jorge Burruchaga y el Vasco Olarticochea, entre otros. A ello hay que sumar el homenaje a Nery Pumpido, porque vamos a cambiar el nombre del predio y se hará una cena homenaje al nuestro gran campeón, hoy dirigente de Conmebol".

Por su parte, Nery Pumpido, expresó que "es un gusto muy grande estar en Santa Fe, ahora estoy un poco radicado en Asunción, y es un gusto muy grande poder acompañar esta capacitación con el congreso de Conmebol. Quiero agradecer a la Liga por el reconocimiento que me van a hacer, no solamente a mí sino a Pasculli y a Luque, porque el que no atiende la historia no tiene futuro".

Congreso4.jpg En la costanera Oeste de Santa Fe se presentó oficialmente los eventos que tiene como organizadora a la Liga Santafesina. UNO Santa Fe

"Un poco mi presencia es para que todos debamos tener un sentido de pertenencia con nuestra ciudad, con nuestros inicios, donde me formé y donde soy nacido. Cuando ganamos en el 86, a los dos días nos vinimos a festejar a Santa Fe. Cuando salí campeón de la Libertadores con Olimpia me traje la copa a Santa Fe. Y de cada momento que he tenido en mi vida, lo he tratado de festejar en mi ciudad" sostuvo el ex arquero campeón del mundo en México 86.

El ex arquero que se inició en Unión resaltó que "poder traer estos eventos a mi ciudad me pone muy contento, hay lugares extraordinarios para poder hacer el torneo de fútbol playa, porque ya tuvimos la experiencia el año pasado y salió muy bien. Se pueden hacer cosas importantes, se pueden hacer para la ciudad, y para seguir progresando, con mentalidad positiva. Tenemos que aprender a creer en grande, y no quedarnos en la comodidad".