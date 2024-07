Se presentó el programa Con Valores Ganamos Todos

image.png El profesor Gustavo Feroglio es el responsable del programa que impulsa capacitar formadores.

Además estuvieron presentes Adrián Alurralde, director de educación física del gobierno provincial, quien fue uno de los que rápidamente transformó lo que comenzó siendo un proyecto en un programa que tiene como objetivo brindar herramientas pedagógicas a la comunidad vinculada al fútbol de la región. También asistieron los intendentes Beto Pallero de Monte Vera, Omar Colombo de Recreo y Carlos Yossen de Santa Rosa de Calchines, a lo que hay que sumar a los miembros de la mesa directiva y de los clubes que conforman la gran familia de la Liga Santafesina.

El respaldo al programa Con valores ganamos todos

"Esta historia comienza cuando nos reunimos con la gente de educación de la provincia, concretamente Adrián Alurralde, le planteamos un proyecto y cuando lo empezamos a escuchar, nos dijo, esto más que un proyecto puede llegar a ser un programa. Salimos de su oficina, y ya había pasado de proyecto a programa. Nos seguimos reuniendo, nos comunicamos con los dirigentes de los clubes. Nos recibió Chuchi Molina, después con Paco y Rodrigo, y lo hicimos con la gente de seguridad, y en el medio de la charla sacamos el proyecto, y le mostramos que la solución a ese tema de la violencia estaba en ese programa y nos brindó su respaldo" expresó Leandro Birollo, presidente de la Liga Santafesina de Fútbol.

image.png El senador Paco Garibaldi brindó su respaldo a lo que ahora se considera un programa para erradicar la violencia en el fútbol.

Por su parte, Gustavo Feroglio, responsable del programa sostuvo que "este proyecto se basa en recuperar los valores que como sociedad hemos perdido. Tiene su parte futbolística, su parte táctica y técnica, pero creemos que la educación es el medio para cambiar nuestra liga, y para aportar un granito de arena y cambiar la sociedad. El objetivo es hacer una sociedad mejor. Hay tres pilares fundamentales, que son la familia, la escuela y el club. La ventaja que tenemos en los clubes, es que los chicos van por placer. Entonces lo utilizamos para poder transformar desde la niñez, y un proceso a largo plaza. Los cambios no son de un día para otro".

El senador provincial Paco Garibaldi indicó que "por supuesto que dijimos presente y acompañamos esta iniciativa, porque es necesaria. Como futbolero parto de la base de reconocer el problema que tenemos en el fútbol, que no es exclusivo, pero que pasa mucho, que es la violencia que muchas veces se ven en las canchas. A veces toman trascendencia y otra no, pero son cosas que ocurren, desde los más chicos hasta lo más grandes y no podemos mirar para el costado. La Liga asume el compromiso de hacer algo, si los profes de los clubes asumen un compromiso, por supuesto que tenemos que acompañar esta iniciativa".

Los objetivos del programa Con Valores ganamos todos

Los objetivos además de proporcionar instrumentos de pedagogía a la comunidad del fútbol regional, también busca capacitar en valores a los formadores con niños y niñas a su cargo, integrar contenidos vinculados a la deportividad, convivencia, ética, instrucción lúdica, preparación física, y dar conceptos técnico-tácticos.

image.png Rodrigo Borla, senador por el departamento San Justo, asistió a la presentación del programa provincial.

El curso está destinado a las personas que integran los cuerpos técnicos de la Liga Santafesina, aquellos que se encuentran inscriptos en los registros y los que sean propuestos por las instituciones miembros para incorporarse a sus equipos de trabajo. Además, la organización puede convocar a Escuelas de Fútbol, Ligas Barriales y otras instituciones similares, para ampliar el espectro de alumnos y amplificar el alcance del programa.

En consonancia el programa consiste en el dictado de 5 talleres de dos horas y media cada uno, considerando un descanso de 30 minutos, totalizando una carga horaria de 15 horas cátedra. Tendrá lugar en el SUM del predio Nery Alberto Pumpido situado en Dr. Zavalla al 10800 mientras que, en San Justo, Santo Tomé y Santa Rosa de Calchines deberá definirse. La realización será los lunes, martes y miércoles, entre el 8 de julio y el 20 de noviembre de 2024; y entre el 3 de febrero y el 14 de mayo del 2025 en el horario de 19 a 21:30, con un intervalo de descanso de 30 minutos.