Se presentó el tradicional Seven de la República en Paraná

En una conferencia de prensa llevada a cabo en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) en la ciudad de Paraná, tuvo lugar el lanzamiento oficial del 39° Seven Masculino de la República y el 7° Seven Femenino de la República. El certamen de juego reducido se disputará el 2 y 3 de diciembre en la Tortuguita del Paraná Rowing Club y en el Plumazo del Club Estudiantes de Paraná, y que cuenta con el apoyo de UNO Santa Fe y UNO Entre Ríos .

"Es un gran orgullo estar presentando esta nueva edición de nuestro Seven de la República, la verdad que es la competencia de juego reducido más importante que tiene la Unión Argentina de Rugby. Nos sentimos muy orgullosos que hayan vuelto a confiar en nosotros. Ya que todos los años tenemos que revalidar la realización y poner la vara más alta para mantenerlo en nuestra provincia" expresó Gabriel Bourdín.

El presidente de la Unión Entrerriana de Rugby sostuvo que "Charlamos previamente con Félix, y le agradecimos la confianza de la UAR hacia la UER. La verdad que para nosotros y para el deporte amateur es muy importante esta competencia y nos llena de orgullo. Tenemos nuevamente el desafío de hacer los dos seven, tanto el masculino como el femenino, con lo cual nos lleva a tener más de mil plazas de hoteles, todas las comidas de esa gente, desayunos, cenas, y de las raciones que hacen los clubes".

image.png Con la presencia de autoridades de la UER, la UAR y del gobierno provincial, se llevó a cabo el lanzamiento del Seven de la República.

"Todos estamos trabajando mancomunadamente con los dirigentes de nuestros clubes y la UER, para avanzar en un plan estratégico para el rugby que apuntamos de acá a diez años. Eso también nos llena de trabajo, de charlar, y muchas horas dedicadas a charlar y a cada uno exponer sus puntos de vista. Estos desafíos los estamos cumpliendo, paso a paso, y ahora solamente tenemos que disfrutar de lo que significa para nosotros la competencia" afirmó el máximo dirigente del rugby entrerriano.

El secretario de deportes de la provincia de Entre Ríos, José Gómez, indicó que "quiero felicitar a la dirigencia de la UER, de la UAR, pero también a toda la familia del rugby entrerriano, a los dirigentes de otras épocas, y a los de los clubes presentes. Aprovecho para saludar a todos los directivos de clubes del deporte entrerriano. Traigo el saludo del gobernador Bordet en un momento especial para nosotros, cerrando esta etapa de nuestra gestión".

El cordobés Félix Páez Molina, vicepresidente de la Unión Argentina de Rugby resaltó que "Me toca agradecer al gobierno provincial por el apoyo que le brinda al seven. Nosotros desde la UAR lo vemos como incondicionales, somos un deporte amateur, donde se hace todo con mucho esfuerzo, y estando el gobierno detrás apoyando lo hace todo mucho más fácil. A la UER agradecerle porque contar con uniones que ponen toda su estructura para que podamos estar tranquilos. He venido como presidente de la Unión de Córdoba y ahora vice de la UAR, y no dejo de sorprenderme por el apoyo y el trabajo en conjunto que llevamos adelante".