En el Concejo Municipal de la ciudad de Recreo se lanzó oficialmente la competencia que comenzará el 4 de febrero y que llevará el nombre de Sergio Espíndola.

27 de enero 2026 · 12:18hs
En el recinto del Concejo Municipal se realizó la presentación oficial de la 8° Copa Ciudad de Recreo, que este año distingue a Sergio Espíndola, dirigente y referente del fútbol local. El torneo comenzará el 4 de febrero, con la participación de 8 clubes de la ciudad, y se consolida una vez más como un espacio de encuentro, competencia y fortalecimiento de nuestras instituciones deportivas. Las entradas generales tendrán un valor de $4.000 y lo recaudado será destinado a los clubes participantes.

Se lanzó la 8° Copa Ciudad de Recreo

En el recinto del Concejo Municipal de Recreo se presentó la 8° Copa Ciudad de Recreo de Fútbol Masculino, que este año distingue a Sergio Espíndola, referente y dirigente del fútbol desde hace más de 30 años, con vasta experiencia en la formación y que actualmente es el presidente del Club Cruz Roja.

El lanzamiento fue encabezado por el presidente del órgano legislativo Omar Picard acompañado por Sergio Espíndola y los capitanes de los equipos participantes: Asto, Central Oeste, Cosmos, Cruz Roja, Defensores de Recreo, Deportivo Nobleza, Huracán y La Perla del Oeste.

Estuvieron presentes, además, el presidente de la Liga Santafesina Leandro Birollo; presidentes y representantes de clubes: Corina Pagnuco (Asto); Liliana Torres (Central Oeste); Gustavo Ferroglio (Cosmos); Lucas Mussi (Nobleza); Rubén Mergen (Defensores); Rodolfo Borzone (Huracán) y Pablo Cerutti (La Perla del Oeste); y el representante de la comunidad del hospital protomédico Fabricio Aguiar.

“Estamos muy expectantes, ultimando detalles para que comience a rodar la pelota de esta octava Copa Ciudad de Recreo. Un torneo que organiza el Concejo Municipal pero que se hace con el acompañamiento de las instituciones. Recreo se instaló en la agenda deportiva con este evento y eso nos gratifica”, dijo Picard ante el público presente.

Luego, Sergio Espíndola se refirió a la designación de su nombre para la presente edición. “Estoy muy contento. Es algo muy lindo, agradezco a quienes lo hicieron posible. Nunca pensé que pasaría esto”, y luego hizo un repaso de sus años en la formación.

Al finalizar, el intendente Omar Colombo hizo uso de la palabra y se refirió a la importancia del desarrollo de la copa, en su octava edición. Durante el encuentro, el concejal Horacio Grisetti leyó el acta acuerdo, describiendo la modalidad del certamen y que luego, los presidentes de clubes rubricaron. Después se dio paso al sorteo de partidos.

Más información del torneo

Los premios de esta edición serán kits deportivos para todos los clubes y para el primer puesto, se agregan 3 pelotas; 2 para el segundo puesto y 1 para el tercer lugar. Además, para el campeón y subcampeón se entregarán medallas, gentileza de la Liga Santafesina de Fútbol.

El representante de la comunidad del Hospital Protomédico Fabricio Aguiar y el Club de leones de Recreo dispondrán de una carpa para concientización y promoción de salud y medición de tensión arterial, durante la primera y última jornada. Las entradas generales tendrán un valor de 4.000 pesos y lo recaudado se divide por partes iguales entre los clubes participantes de cada jornada. Sólo se venderán en puerta.

De esta manera, el certamen deportivo será de la siguiente manera:

Miércoles 4 de febrero: Cancha de Nobleza

  • Partido 1: 20:00 hs, Defensores – Huracán.
  • Partido 2: 22:00 hs, Nobleza – Cosmos.

Viernes 6 de febrero: Cancha de La Perla

  1. Partido 3: 20:00 hs, Central Oeste – Asto.
  2. Partido 4: 22:00 hs, La Perla – Cruz Roja.
Se presentó la 8° Copa Ciudad de Recreo de fútbol masculino

Se presentó la 8° Copa Ciudad de Recreo de fútbol masculino

Ovación
