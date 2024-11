Se puso en marcha el Campeonato Argentino Juvenil de rugby

image.png En cancha de Universitario, Rosario derrotó a los santafesinos por un claro 38 a 17.

Es importante señalar que los rosarinos fueron justificados y merecidos ganadores, a partir de haber sabido aprovecchar las oportunidades que dispusieron. Santa Fe tuvo un comienzo alentador, pero se pasó de rosca, careció de paciencia, y eso fue aprovechado por la visita que se llevó una victoria en la primera fecha de la competición. En el otro encuentro de la Zona 1, en la sede central del CAE, ubicada en el Parque Urquiza, la Unión Entrerriana de Rugby cayó de local frente a la Unión de Rugby de Tucumán por 50 a 14 bajo el referato de Juan Zubieta de Nordeste.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Tucumán y Rosario 5; Santa Fe y Entre Ríos 0. En la próxima fecha, Santa Fe deberá visitar a Los Naranjitas tucumanos en cancha de Tucumán Lawn Tennis ubicada en el parque 9 de Julio, mientras que los entrerrianos visitarán a Rosario.

image.png La USR no tuvo un buen desempeño y fue superado con contundencia por los rosarinos.

Más detalles del Argentino Juvenil

En la Zona 2, en cancha de Córdoba Athlétic, Los Doguitos de Córdoba se impusieron a los mendocinos de la Unión de Rugby de Cuyo por 35 a 29 con el control del santafesino Facundo Gorla, mientras que en Jockey Club de Salta, el seleccionado de la Unión de Rugby de Buenos Aires debutó con un triunfo por 36 a 32 bajo el control del cordobés Agustín Altabe.

En la Zona Ascenso, estreno más que positivo en Villa Marista para el seleccionado de la Unión de Rugby de Mar del Plata, venciendo sin atenuantes a Chubut por 40 a 10, mientras que en la cancha Julio César Montenegro de Old Lions Rugby Club, Alto Valle derrotó a Santiago del Estero 37 a 13. Por otro lado, en Aranduroga de Corrientes, Nordeste le ganó a San Juan por 20 a 18, y en la cancha del CARR en el Parque Mahuida de La Reina, Chile se impuso a su símil de Uruguay por un ajustado 32 a 29.

image.png El próximo fin de semana, la Unión Santafesina de Rugby visitará a Tucumán en cancha de Lawn Tennis.

Luego de estas dos primeras jornadas, el Argentino Juvenil proseguirá en Mar del Plata, bajo la denominación Concentrado, y habrá tres días de competencia, que son el 24 y 27 de noviembre, y el 1° de diciembre, en la ciudad de Mar del Plata. En la jornada inicial en territorio marplatense jugarán Rosario con Tucumán y Entre Ríos con Santa Fe, mientras que también lo harán Buenos Aires con Cuyo y Córdoba con Salta.

Síntesis:

Santa Fe 17-Rosario 38

Santa Fe: Jorge Onorato, Tomás Scalenghe y Leandro Lara; Franco Vivas y Santiago Fava; Juan Martín Erbetta, Lucio Gorosito Molina y Ignacio Gómez; Juan Cruz Cantoia y Joaquín Dechiara; Bautista Rasetto, Juan Martín Dipp, Octavio Sarsotti, Nahuel Arzamendia y Martín Pérez Baker. Entrenador: Gregorio Favre. Luego ingresaron: Mateo Rolón, Santiago Beninca, Federico Rubio,, Bautista Spota, Santiago Carrizo, Federico Narváez, Tomás Maciel y Federico Cescut.

Rosario: Juan Cruz Maestre, Lorenzo Gallo y Bruno D'Ottavio; Agustín Di Stefano y Mateo Kremer; Ignacio Facciano, Tomás González del Cerro y Álvaro Degrati; Juan Preumayr y Santiago Vitola; Bautista Lequio, Manuel Romano, Bernardo Pucciarello, Bautista Pelourson y Augusto Corgnali. Entrenador: Santiago Sánchez Molina. Luego ingresaron: Jeremías Godoy, Emilio Pereyra Tauzy, Ignacio Funes, Juan Cruz Lenciza, Benjamín Trevia Arce, Marco Scapello, Felipe Giménez y Tobías Quaranta.

Primer tiempo: 2´ penal Joaquín Dechiara, 5´ try Juan Cruz Maestre convertido por Santiago Vitola; 19´ try Bernardo Pucciarello convertido por Santiago Vitola; 35´ try y conversión de Santiago Vitola.

Segundo tiempo: 3´ try Bernardo Pucciarello, 6´ try Bernardo Pucciarello, 29´ try Lucio Gorosito convertido por Joaquín Dechiara, 36´ try Manuel Romano convertido por Felipe Giménez.

Amarillas: Ignacio Gómez y Juan Martin Dippo (USR).

Cancha: Universitario (USR).

Referee: Francisco Tausch (Buenos Aires).