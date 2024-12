Se realizó la presentación oficial del Rosario Challenger

“Una novedad muy linda para Rosario para los próximos tres años. Vamos a tener en el inicio de febrero un torneo ATP 125 en Challenger que obviamente nos pone de nuevo en el calendario internacional del tenis y que nos permite también iniciar el año con un evento deportivo de altísimo nivel. Y vamos a tener además el privilegio de verlo jugar al 'Peque'”, señaló el jefe municipal en la oportunidad.

“Desde Torneos venimos trabajando con una concepción federal e integradora del deporte. Cuando surgió la posibilidad de tomar la organización de este nuevo Challenger, el único 125 de nuestro país, no dudamos en traerlo a Rosario. No cualquier ciudad pasa por el proceso de selección de la AAT, que evalúa temas de infraestructura, conectividad, entre otros. Sabíamos que Rosario estaba a la altura para convertirse en la sede de un evento internacional de estas características”, aseguró Gustavo Isaack, presidente de Torneos.

tenis lanzamiento challenger rosario 2025 en intendencia 2.jpg Con Diego Schwartzman, se lanzó el certamen a jugarse en el Jockey Club de Rosario.

“Desde hace tiempo estamos trabajando junto a las autoridades provinciales, municipales junto al Jockey Club para poder ofrecerle a todos los fanáticos del tenis, no solo de Rosario o de Santa Fe sino de todo el país, un evento que combinará tenis de primer nivel con una propuesta integral de entretenimiento”, dijo, por su parte, María Gabriela Larrosa, directora del Rosario Challenger.

Un certamen muy importante para Santa Fe

El Rosario Challenger será el único en la categoría 125 en el país y uno de los más relevantes de la región. Su realización está confirmada por tres ediciones, una por año. El evento contará con la participación de Diego Schwartzman, quien además de ser parte del cuadro principal, colaborará en la realización del evento.

“Había una incógnita a nivel tenis y a nivel latino cuando se sacó Córdoba del calendario, que era el 250 que había en febrero antes de Buenos Aires. No se sabía bien qué iban a hacer, por eso la iniciativa de Torneos, de venir y traer un torneo profesional a Rosario, que va a ser muy parecido al de Córdoba y la gente lo va a disfrutar mucho, es espectacular”, opinó el “Peque” durante la conferencia.

“Si Torneos no quería seguir con eso y Rosario no apoyaba tener un torneo acá, la región en general, no sólo Argentina, se quedaba con un torneo menos de categoría ATP”, insistió el deportista y remarcó que la competencia seguramente tendrá participantes internacionales de primer nivel.

Además, valoró positivamente la elección de Rosario como sede, a la que definió como “una ciudad hermosa”. “Yo soy un fanático de Argentina, soy de Buenos Aires, pero me encanta viajar y conocer el país, de hecho es una de las cosas que tengo pendiente. Y cuando venís al interior la gente te trata muy bien y eso es lo más lindo, sacando lo deportivo, creo que obviamente lo que se genera dentro de la cancha es espectacular”, consideró.