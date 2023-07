Se sortearon las zonas de la Copa Santa Fe Femenina

LEER MÁS: Argentina le ganó a Catalunya un amistoso en España

Zona A

Temperley de Rosario

Unión de Santo Tomé

Alba de Maciel

Ben Hur de Rosario

Zona B

Rosario Central

Santa Rosa de Santa Fe

Ben Hur de Rafaela

Náutico de Rosario

Zona C

San Lorenzo de Tostado

República del Oeste Santa Fe

Independiente de Ataliva

Zona D

Talleres de Villa Gobernador Gálvez

Alma Juniors de Esperanza

Libertad de Sunchales

La primera fecha

Temperley de Rosario vs. Alba de Maciel, CUST vs. Ben Hur de Rosario, Náutico Rosario vs. Rosario Central, Ben Hur de Rafaela vs. Santa Rosa, Independiente de Ataliva vs. Alma Juniors, San Lorenzo de Tostado vs. República del Oeste y Libertad de Sunchales vs. Talleres de Villa Gobernador Gálvez.