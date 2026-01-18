Se suspendió Racing y Universidad (C) por los incendios forestales en Concepción

El amistoso entre Universidad de Chile y Racing se iba a disputar este domingo en el estadio Municipal de dicha región trasandina.

Las autoridades locales decidieron suspender el amistoso que Racing iba a disputar este domingo ante la Universidad de Chile en el estadio Municipal de Concepción, región que está sufriendo incendios forestales.

Tanto la productora que organizó el partido como ambos clubes ya están notificadas de la imposibilidad de realizar dicho amistoso de preparación para la temporada 2026 que, en el caso de Racing, iniciará el sábado en La Plata ante Gimnasia.

La explicación de Racing en sus redes sociales

En sus redes sociales, el club de Avellaneda informó que “el partido amistoso que Racing debía jugar hoy ante Universidad de Chile en Concepción fue suspendido debido a la declaración de catástrofe por los incendios forestales que afectan gran parte de la zona”.

“Lamentamos lo sucedido y agradecemos la comprensión; a la vez enviamos nuestra solidaridad a la población damnificada por esta emergencia. El plantel regresará a Buenos Aires para retomar su actividad habitual” agregaron.

El encuentro se iba a llevar a cabo este domingo desde las 19 horas en el estadio Municipal de Concepción pero las autoridades locales priorizaron el despliegue de los servicios de emergencia en medio de esta catástrofe natural.

La ciudad costera del sur chileno, precisamente en las zonas de Biobió y Ñuble, se está viendo afectada por graves incendios forestales que ya alcanzaron a la urbanización e hicieron que el Presidente Gabriel Boric decrete el ´Estado de Catástrofe´.