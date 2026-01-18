Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Se suspendió Racing y Universidad (C) por los incendios forestales en Concepción

El amistoso entre Universidad de Chile y Racing se iba a disputar este domingo en el estadio Municipal de dicha región trasandina.

Ovación

Por Ovación

18 de enero 2026 · 11:29hs
Se suspendió Racing y Universidad (C) por los incendios forestales en Concepción

Las autoridades locales decidieron suspender el amistoso que Racing iba a disputar este domingo ante la Universidad de Chile en el estadio Municipal de Concepción, región que está sufriendo incendios forestales.

Tanto la productora que organizó el partido como ambos clubes ya están notificadas de la imposibilidad de realizar dicho amistoso de preparación para la temporada 2026 que, en el caso de Racing, iniciará el sábado en La Plata ante Gimnasia.

La explicación de Racing en sus redes sociales

En sus redes sociales, el club de Avellaneda informó que “el partido amistoso que Racing debía jugar hoy ante Universidad de Chile en Concepción fue suspendido debido a la declaración de catástrofe por los incendios forestales que afectan gran parte de la zona”.

“Lamentamos lo sucedido y agradecemos la comprensión; a la vez enviamos nuestra solidaridad a la población damnificada por esta emergencia. El plantel regresará a Buenos Aires para retomar su actividad habitual” agregaron.

El encuentro se iba a llevar a cabo este domingo desde las 19 horas en el estadio Municipal de Concepción pero las autoridades locales priorizaron el despliegue de los servicios de emergencia en medio de esta catástrofe natural.

La ciudad costera del sur chileno, precisamente en las zonas de Biobió y Ñuble, se está viendo afectada por graves incendios forestales que ya alcanzaron a la urbanización e hicieron que el Presidente Gabriel Boric decrete el ´Estado de Catástrofe´.

Racing Universidad de Chile concepción
Noticias relacionadas
la razon por la que el pase de maher carrizo a river se encuentra caido

La razón por la que el pase de Maher Carrizo a River se encuentra caído

por que matko miljevic aun no firmo con racing pese al acuerdo con huracan

Por qué Matko Miljevic aún no firmó con Racing pese al acuerdo con Huracán

final feliz: matko miljevic jugara en racing tras destrabarse la negociacion

Final feliz: Matko Miljevic jugará en Racing tras destrabarse la negociación

racing oficializo la llegada de valentin carboni y ya puso la firma

Racing oficializó la llegada de Valentín Carboni y ya puso la firma

Lo último

Unión, en alerta por Kevin Zenón: Boca fija el precio y crece la expectativa en Santa Fe

Unión, en alerta por Kevin Zenón: Boca fija el precio y crece la expectativa en Santa Fe

Tomás Galván, el ex-Colón con la ilusión renovada en River: Uno siempre quiere pelear por un lugar

Tomás Galván, el ex-Colón con la ilusión renovada en River: "Uno siempre quiere pelear por un lugar"

El marplatense Comesaña derrotó a Kypson en su debut en el Abierto de Australia

El marplatense Comesaña derrotó a Kypson en su debut en el Abierto de Australia

Último Momento
Unión, en alerta por Kevin Zenón: Boca fija el precio y crece la expectativa en Santa Fe

Unión, en alerta por Kevin Zenón: Boca fija el precio y crece la expectativa en Santa Fe

Tomás Galván, el ex-Colón con la ilusión renovada en River: Uno siempre quiere pelear por un lugar

Tomás Galván, el ex-Colón con la ilusión renovada en River: "Uno siempre quiere pelear por un lugar"

El marplatense Comesaña derrotó a Kypson en su debut en el Abierto de Australia

El marplatense Comesaña derrotó a Kypson en su debut en el Abierto de Australia

Colón se mueve en el mercado: ¿podrían darse más salidas del plantel?

Colón se mueve en el mercado: ¿podrían darse más salidas del plantel?

De un 2025 complicado a un 2026 desafiante: importaciones en alza, bajo consumo y alertas que no cesan en la industria santafesina

De un 2025 complicado a un 2026 desafiante: importaciones en alza, bajo consumo y alertas que no cesan en la industria santafesina

Ovación
Qué será del futuro del Pulga Rodríguez tras su salida de Colón

Qué será del futuro del Pulga Rodríguez tras su salida de Colón

Unión se afirma desde la defensa y Hure marca el rumbo antes del cruce con San Lorenzo

Unión se afirma desde la defensa y Hure marca el rumbo antes del cruce con San Lorenzo

Unión, en alerta por Kevin Zenón: Boca fija el precio y crece la expectativa en Santa Fe

Unión, en alerta por Kevin Zenón: Boca fija el precio y crece la expectativa en Santa Fe

Colón busca reaccionar en el Roque Otrino en una noche clave de la Liga Argentina

Colón busca reaccionar en el Roque Otrino en una noche clave de la Liga Argentina

Sanjustino va por un golpe fuerte en Gualeguaychú

Sanjustino va por un golpe fuerte en Gualeguaychú

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Fiesta Provincial de la Chopera 2026: toda la info para disfrutar de este símbolo de la identidad santafesina

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus