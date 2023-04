Se viene el comienzo de la Liga Regional Paivense

La Liga fue segmentada en tres, para que tenga más alcance y así los diferentes clubes ingresar de acuerdo a sus posibilidades. Esos 3 bloques comprenden: Primera, Reserva y Senior. El segundo comprende inferiores y el tercero Femenino. Cada club decide en que segmentos participar. El formato del Torneo indica que será todos contra todos a dos ruedas.

El presidente Ardiles comentó que "experiencias, tenés de todo, la verdad que me quedo con las más lindas, hemos participado en Torneos Federales. Con San Martín, con Miramar. De Copa Federación con Llambi. Este año tenemos que decidir quien participa en el Federal. También por supuesto en Copa Santa Fe, que es la frutillita de todo. Es la Copa que todo club quiere jugar, por lo económico, que la juegan el primero y el segundo, que otra vez volverán a ser San Martín y Llambi, comenzando en mayo”.

En relación a la cuestión económica aseguró que "Hoy no tenemos deudas, pero flujo de dinero tampoco hay mucho. El año pasado la Liga, se había diseñado, para que no se les genere costos a los clubes. Toda la Liga estaba enmarcada en los que eran los costos en sí anuales. Este año ya pusimos límites en eso. Vamos a hacer valer el reglamento en actitudes de no pagar. Porque uno que no pague, se desestabiliza mucho la Liga. No es que va a ser una Liga recaudatoria, pero va a ser una Liga que va a tener algo más de oxígeno en lo económico".

“El tema arbitral, confiamos mucho en lo que hace Ezequiel Leones, con nosotros. Él nos designa los árbitros, creo que llegamos a un buen acuerdo este año, por lo que va a volver a estar el frente del arbitraje. Vamos a volver a intentar lanzar la escuela de árbitros. Que la habíamos lanzado y por distintas cuestiones económicas hubo que suspender las clases" destacó el máximo dirigente de la Paivense.

En cuanto a la primera fecha de la primera ronda del Torneo de Primera, Reserva y Senior, este sábado 8 de abril jugarán Central Oeste con Estrellas de Talleres, Llambi Campbell con Videla, Huracán con Miramar, San Martín con Asto, Colón de Emilia con Almafuerte, quedando libre Halcones. En la segunda fecha, el 15 de abril, se medirán Miramar con Halcones, Almafuerte con Llambi Campbell, Asto con Colón de Emilia, Estrella de Talleres con San Martín y Videla con Huracán, quedando libre Central Oeste.