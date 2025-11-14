Se viene el formato concentrado del Campeonato Argentino Juvenil

El seleccionado de la Unión Santafesina de Rugby viaja a San Juan para jugar la segunda etapa del Campeonato Argentino Juvenil que organiza la UAR

Este domingo 16 de noviembre comienza la tercera jornada del Campeonato Argentino Juvenil M17 y ya se comienzan a definir los posibles semifinalistas del certamen. Los distintos seleccionados estarán reunidos en la modalidad Concentrado desde el 16 al 23 de noviembre, dónde se disputarán la tercer fecha y las instancias finales de la competencia en San Juan.

El seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby viajará en la presente jornada de viernes con destino a la provincia de San Juan para afrontar la segunda etapa del Campeonato Argentino que organiza la Unión Argentina de Rugby.

La escuadra conducida por Gregorio Favre afrontará el próximo domingo en cancha del San Juan Rugby Club, en barrio Santa Lucía, se medirá a las 17, frente a la Unión de Rugby de Buenos Aires, en el tercer compromiso de la competencia nacional.

El combinado santafesino tuvo un excelente comienzo en el Argentino Juvenil, ya que en la primera fecha, había superado a Los Doguitos de la Unión Cordobesa de Rugby en cancha de Córdoba Athletic por 47 a 31, y el pasado fin de semana, en las instalaciones que Santa Fe Rugby posee en Sauce Viejo fue impiadoso con la Unión del Alto Valle al doblegarlo por un expresivo 59 a 7.

image Santa Fe viene de ganarle a Alto Valle en Santa Fe Rugby Club.

El rival del próximo domingo de la USR, el combinado de Buenos Aires, viene de superar a Córdoba por 34 a 21, y a Alto Valle por 42 a 0. Las posiciones de la Zona 1 se encuentran de la siguiente forma: Santa Fe y Buenos Aires 10; Córdoba 1, Alto Valle 0. En la Zona 2, Rosario suma 10 unidades, Tucumán 5, Salta 4 y Cuyo 2.

El plantel de Santa Fe que viaja a la provincia de San Juan

Fowards: Juan Miguel Boggero, Tobías Moreira, Federico Narváez, Leandro Lara, José Migueles, Bautista Valentín Benítez, Juan Martín Erbetta, Gastón Zenclusen, Federico Sieber, Santino Firmani, José Santiago Carrizo, Nicolás Beltaco, Luciano Franco y Felipe Fernández Pont.

Backs: Gonzalo Fruttero, Joaquín Dechiara, Bautista Acevedo, Juan Martín Dipp, Octavio Sarsotti, Felipe Ramírez, Mateo Rolón, Thiago Allignani, Federico Rubio, Nicolás Rizzi, Ivo Hass, Teo González Mann y Valentino Cescut.

El staff técnico lo conforman el head coach Gregorio Favre, los asistentes técnicos son Pablo Pfirter, Alejandro Moreira, José Weisemberg, y los completan el doctor Juan Manuel Agudo, Esteban Formichelli, Agustín Leiva, Cosme Maciel, Carlos Muñoz, Ezequiel Perezlindo y Andrés Rolón.

El cronograma de la fecha 3: (Domingo 16)

Zona Campeonato

Zona 1

Cordobesa vs. Alto Valle (10:30hs)

Buenos Aires vs. Santafesina (17:00hs)

Zona 2

Tucumán vs. Salta (09:00hs)

Rosario vs. Cuyo (15:30hs)

Zona Ascenso

Zona 3

Sanjuanina vs. Oeste (10:30hs)

Entrerriana vs. Nordeste (17:00hs)

Zona 4

Mar Del Plata vs. Uruguay (09:00hs)

Chile vs. Santiagueña (15:30hs)