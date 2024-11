Se viene la primera edición del Seven del Santa en Sauce Viejo

Con la participación de equipos de todo el país, el sábado 16 de noviembre se disputará el Seven del Santa Fe, el cual se realizará en Sauce Viejo.

Santa Fe Rugby será sede de la primera edición del Seven del Santa.

La temporada de rugby reducido se puso en marcha en la ciudad de Rafaela, pero tendrá su continuidad este sábado 16 de noviembre en Sauce Viejo. Allí se disputará la primera edición del Seven del Santa, el cual cuenta con la organización del Santa Fe Rugby Club y se desarrollará en su predio ubicado a la vera de la ruta nacional 11. Participarán 18 equipos, pertenecientes a 16 clubes de diferentes puntos del país.

Este sábado 16 de noviembre marcará la puesta en marcha de la primera edición del Seven del Santa, la competencia de juego reducido por el Santa Fe Rugby Club. Una especialidad del deporte de la pelota ovalada que ha tenido un crecimiento significativo y cada vez tiene más adeptos, sobre todo en el ámbito de la Unión Santafesina de Rugby, donde no siempre se lo ha tomado con la seriedad y la importancia que tiene.

La gran cita del juego reducido contará con la participación de equipos de todo el país, y al finalizar habrá un fiesta que tiene como objetivo reunir a toda la familia del rugby local y regional. Sin dudas, será una edición de la que muchos querrán ser parte de esta historia.

Agustín Foradini.jpg El coordinador general del Seven del Santa Fe, Agustín Foradini, brindó detalles del certamen.

"Estamos con todo listo, con las expectativas de haber podido cerrar todos los equipos, lo inherente al tercer tiempo y a la fiesta posterior también, así que solamente queda esperar que se ponga todo en marcha para esta primera edición del seven" le dijo Agustín Foradini a UNO Santa Fe.

El coordinador del Seven del Santa aseguró que "Van a estar participando unos 16 clubes provenientes de diferentes puntos del país, hay de Tucumán, Córdoba, Entre Ríos, Rosario, Buenos Aires, Santa Fe, que van a ser 18 equipos, ya que Santa Fe Rugby y CRAI van a presentar dos alineaciones. Se van a dividir en seis zonas de tres equipos cada una, en donde van a clasificar los primeros y los mejores segundos a la copa de Oro, y los restantes a la copa de Plata y Bronce".

Más detalles del Seven del Santa

La Pocha Foradini detalló que "El torneo tiene previsto realizar las acreditaciones para las 9 de la mañana, y el primer partido, en cancha 1, que casi con seguridad lo va a estar arrancando Santa Fe Rugby, va a ser a las 11. Tenemos previsto un break, porque viendo que va a hacer mucho calor, que será de una hora y media más o menos, para luego continuar hasta la etapa de las definiciones en las tres copas, aunque también entregaremos un reconocimiento al mejor jugador del torneo".

A cerca de como surgió esta iniciativa de organizar un seven indicó que "Cuando subí al plantel superior, había un grupo de jugadores que le daba bastante importancia al seven. Que por ahí se tomaba como una forma distendida de jugar al rugby a fines de año, y de cerrar un proceso. Con el pasar de los años se fueron sumando jugadores de calidad, se tomó más en serio, y prendió la idea de hacer un seven. Se armó un grupo de trabajo, se tiraron ideas, y ahora ya estamos en el medio de la realización del mismo, que va a generar una movida cercana a las 3.000 personas".

Equipos confirmados. Para jugar la primera edición del Seven del Santa, 18 equipos de 16 clubes darán el presente en Sauce Viejo. En el predio de Sauce Viejo participarán Gimnasia y Esgrima de Rosario, San Isidro Club, Sixty RC de Resistencia, Huirapuca de Tucumán, Universitario de Rosario, Atlético del Rosario, Jockey Club de Córdoba, Tilcara de Paraná, La Salle Jobson, CRAI, Alma Juniors de Esperanza, Universitario de Santa Fe, Querandí RC, CRAR de Rafaela, el Paraná Rowing Club y la entidad anfitriona.