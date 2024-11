Se vienen las definiciones en el Torneo Oficial de hockey

El próximo fin de semana volverá la actividad del Torneo Oficial de hockey, ya que el pasado se concretó el Campeonato Argentino de Clubes Sub 19 B en Mar del Plata, y el Sub 14 A en Rosario, y será con la disputa de las semifinales de la competencia de damas en los dos estamentos de la competencia organizada por la Asociación Santafesina.

El viernes 15 de diciembre, en el Top 6, en el sintético oficial de la ASH, en Sub 14, jugarán Santa Fe Rugby con Banco Provincial a partir de las 16, y a las 17.30, lo harán CRAI con Náutico El Quillá, y en la categoría Sub 19, a las 19, El Quillá jugará con Banco Provincial, y a las 20.30, lo harán Santa Fe Rugby con Alma Juniors de Esperanza.

En la sede El Quillá, por el Top 5, en el estadio Sergio Antoniazzi, en Sub 14, a las 16, Colón de San Justo jugará con Universitario de Santa Fe, y a las 17.30, Colón de Santa Fe con Argentino de San Carlos; y en Sub 19, a las 19, El Quillá Amarillo jugará con Argentino de San Carlos, y a las 20.30, Colón de Santa Fe con Colón de San Justo.

En la jornada del sábado 16 de noviembre, en el Top 6, en la ASH, en categoría Sub 16, a las 9.30, jugarán CRAI con Banco Provincial, y a las 11, Santa Fe Rugby con El Quillá; mientras que en reserva, lo harán El Quillá con Banco Provincial a las 16, y Santa Fe Rugby con Alma Juniors de Esperanza a las 17.30. En Primera División, se dará el clásico entre CRAI con Santa Fe Rugby a partir de las 19, y Banco Provincial con Náutico El Quillá a partir de las 20.30 horas.

image.png Náutico El Quillá enfrentará al duro Banco Provincial en el sintético de agua de la ASH.

En el Top 5, en el Sergio Antoniazzi, en Sub 16, jugarán El Quillá Amarillo con Colón de San Justo a las 9.30, y Colón de Santa Fe con Argentino de San Carlos a las 11, mientras que en reserva, a las 16, se cruzarán Argentino de San Carlos con Colón de San Justo, y a las 17.30, El Quillá Amarillo con Colón de Santa Fe. En Primera División, a las 19, Universitario de Santa Fe se medirá con El Quillá Amarillo, y a las 20.30, lo harán Argentino de San Carlos con Colón de San Justo.

Es importante destacar que el ente rector del hockey local ya determinó que las finales y los cruces por el tercer puesto se jugarán en la ASH para el Top 6, y en El Quillá para el Top 5. El jueves 21 de noviembre será en categoría Sub 16, el viernes 22 en Sub 19, y el sábado 23 en Sub 14, reserva y primera división.

Las semifinales en el certamen de caballeros

También se viene la definición en el Torneo Dos Orillas de caballeros que organizan en conjunto la Asociación Santafesina y la Federación Entrerriana. El próximo domingo 17 de noviembre, en la cancha de agua de la ASH, jugarán a las 16, en reserva, El Quillá con La Salle Jobson, y en la Tortuguita, a las 17.30, en reserva, se medirán Talleres de Paraná con el Paraná Rowing Club. En Primera División, a las 19, se cruzarán el Paraná Rowing con Talleres, y a las 20.30, Náutico El Quillá con Estudiantes de Paraná.