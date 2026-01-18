Senegal venció a Marruecos y se consagró campeón de la Copa de África

Uno Santa Fe | Ovación | Senegal

Senegal, que se había retirado del campo de juego y regresó al poco tiempo, se impuso 1-0 ante Marruecos y ganó la Copa de África.

18 de enero 2026 · 21:31hs
Senegal venció este domingo por 1-0 a Marruecos en una polémica final correspondiente a la Copa de África, llevado a cabo en el estadio Prince Moulay Abdellah, en Rabat, Marruecos.

El gol del triunfo para los senegaleses lo convirtió Pape Gueye, a los 4 minutos del primer tiempo extra, tras la igualdad sin goles en los primeros 90’.

El encuentro vivió momentos de tensión y escándalo en los instantes finales de la etapa regular luego de que el entrenador de los verdes, Pape Thiaw, decidiera retirar a sus jugadores del terreno de juego por su disconformidad con las decisiones arbitrales.

La intervención del VAR y la protesta de Senegal

A los 47 minutos del segundo tiempo y con el partido a punto de finalizar, Senegal había conseguido adelantarse en el marcador y quedar al borde de la gloria, pero el encargado de impartir justicia decidió invalidar el tanto por una supuesta falta previa dentro del área.

Poco tiempo después, el VAR intervino para llamar al juez principal con el objetivo de que revise un posible penal a favor de Marruecos por una posible sujeción sobre Brahim Díaz. Luego de revisar la jugada, el árbitro terminó convalidando lo expuesto por el VAR y sancionó la pena máxima para el seleccionado marroquí, decisión que desató el enojo en todo el plantel senegalés.

Tanto fue el malestar con la sanción del colegiado que el Pape Thiaw solicitó a sus jugadores que se retiren del campo de juego a modo de protesta por su disconformidad con las decisiones arbitrales.

Finalmente, los jugadores senegaleses retornaron a la cancha y el arquero Édouard Mendy se dispuso a pararse bajo los tres palos. El guardameta detuvo el remate desde los doce pasos del propio Díaz y mantuvo la igualdad sin goles en el marcador.

En un contragolpe bien ejecutado, Senegal recuperó la pelota en mitad de cancha y rápidamente dispuso a Pape Gueye para correr. El centrocampista del Villarreal corrió con el balón controlado y sacó un potente zurdazo que venció al arquero Yassine Bounou.

