Silvio Velo tendrá su película documental

La vida de Silvio Velo es un ejemplo de resiliencia y voluntad, dado que tuvo que enfrentar desafíos desde su nacimiento. A pesar de las adversidades, se convirtió en una figura destacada en el mundo del fútbol para ciegos, como conductor de la Selección Argentina hacia la victoria en campeonatos mundiales y la conquista de medallas olímpicas.

A través de su inspiradora historia de superación y determinación, exploramos también cómo percibe el mundo desde su ceguera y cómo la fuerza de su voluntad se impone a todos los obstáculos, lo que demuestra que la verdadera visión está en el corazón y el espíritu.

Un recorrido de constancia y superación

“A través de la superación podemos lograr un montón de cosas, como en mi caso mi sueño de poder jugar al fútbol. A los 10 años me llevaron a un instituto para chicos ciegos a aprender el sistema braille porque en la escuela no había educación especial. Ahí me encuentro con chicos que juegan fútbol con pelota con sonido”, cuenta el protagonista del documental.

Esta biografía documental producida por Torneos Ficción y dirigida por Lino Palacio combinará los momentos más emblemáticos de su vida personal, con los logros obtenidos como histórico capitán de los Murciélagos.

“Estamos felices de desarrollar este nuevo contenido audiovisual y transmitir a los espectadores el camino de Silvio, atravesado por desafíos y autosuperación. Sin dudas, historias como esta, merecen ser contadas, nos llena de orgullo formar parte de este proyecto y poder transmitir la fuerza y la inspiración que emana Silvio”, aseguró Silvina Dell´Occhio.

“¿Alguna vez lo intentaste para decir que no podes?”, concluye Velo.