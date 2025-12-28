Sin el Cuti Romero, Tottenham ganó en Londres y sumó aire en la Premier League

El Tottenham del Cuti Romero venció 1-0 a Crystal Palace por la Premier League sin la presencia de Cristian Romero y volvió a ganar terreno en la tabla inglesa.

Tottenham consiguió un triunfo valioso como visitante al imponerse 1-0 ante Crystal Palace en Selhurst Park, por la 18ª fecha de la Premier League . Sin la presencia del argentino Cristian “Cuti” Romero , suspendido, los Spurs resolvieron un duelo parejo gracias a una aparición decisiva del juvenil Archie Gray .

El equipo londinense asumió el protagonismo desde el inicio y encontró la diferencia sobre el cierre del primer tiempo. A los 42 minutos , Gray, mediocampista inglés de 19 años , conectó de cabeza tras una asistencia precisa de Richarlison y venció al arquero Dean Henderson , firmando el único gol del encuentro.

Un triunfo que acomoda a los Spurs

En el complemento, Tottenham sostuvo la ventaja con orden y personalidad. Richarlison había ampliado el marcador, pero el VAR anuló el tanto por fuera de juego, mientras que Wilson Odobert estuvo cerca de liquidarlo con un remate que dio en el poste. Crystal Palace empujó en el tramo final, aunque sin claridad para romper la resistencia visitante.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Thomas Frank escaló hasta la undécima posición con 25 puntos y volvió a acercarse a la zona de clasificación a copas internacionales. Su próximo compromiso será ante Brentford, el 1 de enero, como visitante.

Por el lado de Crystal Palace, el equipo de Oliver Glasner atraviesa un momento adverso: sumó su tercera derrota consecutiva y quedó noveno con 26 unidades, a la espera del cruce frente a Fulham. Sin brillo, Las Águilas no lograron capitalizar su localía y dejaron pasar una nueva oportunidad.