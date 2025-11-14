Sinner le ganó a Shelton y cerró una fase de grupos perfecta en las ATP Finals

El italiano Jannik Sinner se impuso en sets corridos y se enfrentará con de Miñaur en las semifinales

A pesar de ser un partido en el que ambos tenistas no se jugaban prácticamente nada, Jannik Sinner se impuso a Ben Shelton y se mete en las semifinales de las ATP sin ceder un solo set en la fase de grupos, tras su victoria ante el estadounidense por 6-3, 7-6(3). De esta manera, el italiano suma 29 victorias consecutivas en pista dura indoor y espera el sábado a Alex de Miñaur, mientras que Shelton pone así punto y final a su temporada.

Jannik aprovechó el partido para pulir sus reflejos desde la línea de fondo, enfrentado a uno de los sacadores más temibles del ATP Tour. El principal arma de Shelton, uno de esos golpes duros como el acero, fue un interesante reto para el italiano, capaz de quebrar el primer turno del estadounidense para marcar mentalmente el encuentro. El viento a favor espoleó una versión inmensa de Sinner, decidido a penetrar la pista con un ritmo de vértigo.

Sinner busca poner el broche a un año de peso histórico en el ATP Tour, donde ha cimentado su estatus de líder en la primera línea del vestuario. El italiano engrosó un palmarés de lujo con cinco títulos, incluyendo la copa del Abierto de Australia y Wimbledon, convirtiéndose en el hombre más joven de la Era Abierta en pisar las cuatro finales de Grand Slam en una misma temporada.

Por su parte, Shelton completa en Turín la mejor temporada de su carrera deportiva, consolidado entre los mejores nombres del circuito. El debutante estadounidense, que ha acumulado un balance de 40-24 según el Índice Infosys ATP Victorias/Derrotas, pone el broche a un 2025 de grandes hitos personales, incluyendo la llegada al Top 5 mundial y la conquista de su primer título ATP Masters 1000 en Canadá.

El Grupo Björn Borg quedará completado en la sesión nocturna de este viernes, con el duelo que enfrentará al dos veces campeón alemán Alexander Zverev con el canadiense Felix Auger-Aliassime. El ganador sellará la segunda plaza en la fase de round robin y cruzará con el No. 1 mundial Carlos Alcaraz en las semifinales.