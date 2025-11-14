Uno Santa Fe | Ovación | Sinner

Sinner le ganó a Shelton y cerró una fase de grupos perfecta en las ATP Finals

El italiano Jannik Sinner se impuso en sets corridos y se enfrentará con de Miñaur en las semifinales

Ovación

Por Ovación

14 de noviembre 2025 · 12:26hs
Sinner se metió en las semifinales.

Jannik Sinner

Sinner se metió en las semifinales.

A pesar de ser un partido en el que ambos tenistas no se jugaban prácticamente nada, Jannik Sinner se impuso a Ben Shelton y se mete en las semifinales de las ATP sin ceder un solo set en la fase de grupos, tras su victoria ante el estadounidense por 6-3, 7-6(3). De esta manera, el italiano suma 29 victorias consecutivas en pista dura indoor y espera el sábado a Alex de Miñaur, mientras que Shelton pone así punto y final a su temporada.

Sinner se metió en semifinales

Jannik aprovechó el partido para pulir sus reflejos desde la línea de fondo, enfrentado a uno de los sacadores más temibles del ATP Tour. El principal arma de Shelton, uno de esos golpes duros como el acero, fue un interesante reto para el italiano, capaz de quebrar el primer turno del estadounidense para marcar mentalmente el encuentro. El viento a favor espoleó una versión inmensa de Sinner, decidido a penetrar la pista con un ritmo de vértigo.

Sinner busca poner el broche a un año de peso histórico en el ATP Tour, donde ha cimentado su estatus de líder en la primera línea del vestuario. El italiano engrosó un palmarés de lujo con cinco títulos, incluyendo la copa del Abierto de Australia y Wimbledon, convirtiéndose en el hombre más joven de la Era Abierta en pisar las cuatro finales de Grand Slam en una misma temporada.

Por su parte, Shelton completa en Turín la mejor temporada de su carrera deportiva, consolidado entre los mejores nombres del circuito. El debutante estadounidense, que ha acumulado un balance de 40-24 según el Índice Infosys ATP Victorias/Derrotas, pone el broche a un 2025 de grandes hitos personales, incluyendo la llegada al Top 5 mundial y la conquista de su primer título ATP Masters 1000 en Canadá.

El Grupo Björn Borg quedará completado en la sesión nocturna de este viernes, con el duelo que enfrentará al dos veces campeón alemán Alexander Zverev con el canadiense Felix Auger-Aliassime. El ganador sellará la segunda plaza en la fase de round robin y cruzará con el No. 1 mundial Carlos Alcaraz en las semifinales.

Sinner Ben Shelton semifinales
Noticias relacionadas
Cristiano Ronaldo podría perderse algunos partidos del Mundial si es que Portugal clasifica.

Cristiano Ronaldo podría perderse casi toda la fase de grupos del Mundial 2026

Colón cayó ante Amancay de La Rioja sumando su quinta derrota al hilo.

Colón cayó ante Amancay sumando su quinta derrota al hilo

La Selección Argentina juega este viernes el último amistoso del año ante Angola.

La Selección Argentina juega el último amistoso del año enfrentando a Angola

La Selección Argentina Sub 17 jugará este viernes ante México.

Mundial Sub 17: Argentina se mide ante México por un lugar en octavos de final

Lo último

Sinner le ganó a Shelton y cerró una fase de grupos perfecta en las ATP Finals

Sinner le ganó a Shelton y cerró una fase de grupos perfecta en las ATP Finals

La contundente opinión de Bernie Ecclestone sobre Franco Colapinto

La contundente opinión de Bernie Ecclestone sobre Franco Colapinto

Dibu Martínez recogió el guante y le contestó a Gattuso

Dibu Martínez recogió el guante y le contestó a Gattuso

Último Momento
Sinner le ganó a Shelton y cerró una fase de grupos perfecta en las ATP Finals

Sinner le ganó a Shelton y cerró una fase de grupos perfecta en las ATP Finals

La contundente opinión de Bernie Ecclestone sobre Franco Colapinto

La contundente opinión de Bernie Ecclestone sobre Franco Colapinto

Dibu Martínez recogió el guante y le contestó a Gattuso

Dibu Martínez recogió el guante y le contestó a Gattuso

La postura de Medrán, ante las oferta que tiene de un club de Ecuador

La postura de Medrán, ante las oferta que tiene de un club de Ecuador

Cristiano Ronaldo podría perderse casi toda la fase de grupos del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo podría perderse casi toda la fase de grupos del Mundial 2026

Ovación
Se viene el formato concentrado del Campeonato Argentino Juvenil

Se viene el formato concentrado del Campeonato Argentino Juvenil

Los Pumas tienen equipo definido para jugar con Escocia

Los Pumas tienen equipo definido para jugar con Escocia

Sinner le ganó a Shelton y cerró una fase de grupos perfecta en las ATP Finals

Sinner le ganó a Shelton y cerró una fase de grupos perfecta en las ATP Finals

Dibu Martínez recogió el guante y le contestó a Gattuso

Dibu Martínez recogió el guante y le contestó a Gattuso

Cristiano Ronaldo podría perderse casi toda la fase de grupos del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo podría perderse casi toda la fase de grupos del Mundial 2026

Policiales
Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.