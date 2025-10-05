Sinner, Zverev, Rublev y Tsitsipas: contrastes y sorpresas en Shanghái

El torneo chino dejó emociones fuertes en el arranque: victorias trabajadas, bajas inesperadas y derrotas que preocupan de cara al cierre de la temporada.

El Masters 1000 de Shanghái 2025 arrancó con una jornada de alto voltaje para las principales figuras del circuito. Jannik Sinner , actual número 2 del mundo, mostró madurez y solidez al imponerse por 6-3 y 6-3 sobre el alemán Daniel Altmaier, un rival que le había asestado un duro golpe en Roland Garros 2023.

El italiano exhibió un tenis muy fiable desde el fondo de la cancha, aunque terminó el partido con signos de agotamiento físico y mareos, lo que encendió alertas . Su próximo rival será el neerlandés Tallon Griekspoor, en busca de un pasaje a los octavos de final.

En paralelo, Alexander Zverev también debutó con triunfo, pero dejó sensaciones mixtas. El número 3 del ranking superó a Valentin Royer por 6-4 y 6-4 en una hora y 39 minutos, mostrando continuidad en su juego pese a molestias en el brazo derecho, que requirieron atención médica al término del encuentro.

La principal nota negativa la presentó Stefanos Tsitsipas, quien anunció su baja de última hora antes de debutar frente a Nuno Borges. El griego optó por no disputar el torneo ni la gira asiática completa, priorizando su recuperación tras semanas con molestias acumuladas.

Además, la jornada trajo una sorpresa mayúscula con la eliminación de Andrey Rublev, número 6 del mundo, derrotado en su estreno por el japonés Yoshihito Nishioka, ubicado en el puesto 173 del ranking. Rublev arrancó dominando con un contundente 6-2, pero se desmoronó y perdió los dos siguientes parciales, 6-1 y 6-4, en un duelo irregular.

Todos los resultados de la jornada en el Masters 1000 de Shangái: