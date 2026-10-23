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Sofía Cairo fue elegida la mejor jugadora de hockey del mundo

Tomás Domene, Cristina Cosentino y Zoé Díaz fueron premiados en los FIH Hockey Stars Awards 2026. Sofia Cairo, la mejor del mundo

23 de octubre 2026 · 17:23hs
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Sofía Cairo fue elegida la mejor jugadora de hockey del mundo

El hockey argentino vivió una jornada histórica luego de que cuatro representantes nacionales se consagraran ganadores en los FIH Hockey Stars Awards 2026, los premios que distinguen a los mejores jugadores de la temporada, organizados por la Federación Internacional de Hockey (FIH).

Sofía Cairo, la mejora jugadora de hockey del mundo

Sofía Cairo fue elegida Jugadora del Año, Tomás Domene obtuvo el reconocimiento a Jugador del Año, Cristina Cosentino se quedó con el premio a Arquera del Año y Zoé Díaz fue distinguida como Rising Star del Año, en una edición en la que Argentina conquistó cuatro de los seis galardones individuales, según se informó la Agencia Noticias Argenitnas.

Cairo, de 23 años, fue reconocida tras convertirse en una de las figuras de Las Leonas, con actuaciones decisivas en la conquista del Mundial 2026 y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Domene, por su parte, hizo historia al convertirse en el primer jugador de Los Leones en ganar el premio principal, luego de destacarse como goleador de la Pro League 2025-26 y del Mundial, en el que el seleccionado masculino obtuvo el bronce.

Cosentino también alcanzó un hito al convertirse en la primera arquera argentina en recibir esta distinción, luego de su actuación determinante en la final mundialista, mientras que Díaz, de 20 años, volvió a quedarse con el premio juvenil que ya había obtenido en 2024, tras consagrarse campeona del mundo con Las Leonas y ser elegida la mejor jugadora juvenil del torneo.

Los cuatro deportistas destacaron el trabajo colectivo como una de las claves de sus reconocimientos y agradecieron el acompañamiento de sus compañeros, los cuerpos técnicos y sus familias.

Las distinciones coronaron una temporada excepcional para el hockey argentino, marcada por el título mundial de Las Leonas y el tercer puesto de Los Leones, que consolidaron al país entre las principales potencias internacionales de la disciplina.

hockey Sofía Cairo
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