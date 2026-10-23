La FIFA confirmó que la fase final de la Copa Intercontinental 2026 se disputará en Qatar del 9 al 16 de diciembre, y Estudiantes de La Plata quedó a un paso de sellar su clasificación.
Las tres copas internacionales que puede jugar Estudiantes en 2026
La FIFA confirmó que la fase final de la Copa Intercontinental se disputará en Qatar del 9 al 16 de diciembre y Estudiantes quedó cerca de clasificar
Tras eliminar a Flamengo en las semifinales disputadas en el Estadio Maracaná, el equipo dirigido por Alexander Medina enfrentará a Palmeiras el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.
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De consagrarse campeón de la Copa Libertadores, el Pincha obtendrá el boleto directo a la cita mundialista por quinta vez en su historia, que ahora tiene un insólito formato.
El título sudamericano le otorgaría a la institución platense el derecho a disputar hasta tres trofeos internacionales en una semana en territorio qatarí.
Su debut sería el 9 de diciembre ante Toluca (México) en el Estadio Jassim Bin Hamad por el Derbi de las Américas y, en caso de avanzar, jugará el 12 de diciembre la Copa Challenger frente a Mamelodi Sundowns (Sudáfrica) en la misma sede.
El vencedor de esa llave accederá a la final del certamen el 16 de diciembre en el Estadio Ahmad Bin Ali contra el Paris Saint-Germain, vigente campeón de la UEFA Champions League.
De concretarse la clasificación, Estudiantes volverá a competir por un título del máximo nivel internacional tras sus históricas participaciones en la Copa Intercontinental —donde fue campeón en 1968 ante Manchester United y finalista en 1969 y 1970— y el Mundial de Clubes 2009, cuando cayó en tiempo suplementario frente al Barcelona
Cronograma de Estudiantes si gana la Libertadores:
9 de diciembre (Derbi de las Américas): Estudiantes vs. Toluca (Estadio Jassim Bin Hamad).
12 de diciembre (Copa Challenger): Ganador vs. Mamelodi Sundowns (Estadio Jassim Bin Hamad).
16 de diciembre (Final Copa Intercontinental): Ganador vs. PSG (Estadio Ahmad Bin Ali).