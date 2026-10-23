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Las tres copas internacionales que puede jugar Estudiantes en 2026

La FIFA confirmó que la fase final de la Copa Intercontinental se disputará en Qatar del 9 al 16 de diciembre y Estudiantes quedó cerca de clasificar

23 de octubre 2026 · 17:43hs
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Las tres copas internacionales que puede jugar Estudiantes en 2026

La FIFA confirmó que la fase final de la Copa Intercontinental 2026 se disputará en Qatar del 9 al 16 de diciembre, y Estudiantes de La Plata quedó a un paso de sellar su clasificación.

Tras eliminar a Flamengo en las semifinales disputadas en el Estadio Maracaná, el equipo dirigido por Alexander Medina enfrentará a Palmeiras el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.

• LEER MÁS: Estudiantes hizo historia en el Maracaná, eliminó a Flamengo y va por la Copa Libertadores

De consagrarse campeón de la Copa Libertadores, el Pincha obtendrá el boleto directo a la cita mundialista por quinta vez en su historia, que ahora tiene un insólito formato.

El título sudamericano le otorgaría a la institución platense el derecho a disputar hasta tres trofeos internacionales en una semana en territorio qatarí.

Su debut sería el 9 de diciembre ante Toluca (México) en el Estadio Jassim Bin Hamad por el Derbi de las Américas y, en caso de avanzar, jugará el 12 de diciembre la Copa Challenger frente a Mamelodi Sundowns (Sudáfrica) en la misma sede.

El vencedor de esa llave accederá a la final del certamen el 16 de diciembre en el Estadio Ahmad Bin Ali contra el Paris Saint-Germain, vigente campeón de la UEFA Champions League.

De concretarse la clasificación, Estudiantes volverá a competir por un título del máximo nivel internacional tras sus históricas participaciones en la Copa Intercontinental —donde fue campeón en 1968 ante Manchester United y finalista en 1969 y 1970— y el Mundial de Clubes 2009, cuando cayó en tiempo suplementario frente al Barcelona

Cronograma de Estudiantes si gana la Libertadores:

9 de diciembre (Derbi de las Américas): Estudiantes vs. Toluca (Estadio Jassim Bin Hamad).

12 de diciembre (Copa Challenger): Ganador vs. Mamelodi Sundowns (Estadio Jassim Bin Hamad).

16 de diciembre (Final Copa Intercontinental): Ganador vs. PSG (Estadio Ahmad Bin Ali).

Estudiantes Copa Intercontinental FIFA
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