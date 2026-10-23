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Unión necesita el empuje del 15 de Abril para sostener la ilusión de los playoffs

Unión se prepara para recibir al entonado Estudiantes, finalista de la Libertadores, sabiendo que solo sirve ganar para sostener la ilusión

Ovación

Por Ovación

23 de octubre 2026 · 17:12hs
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Unión necesita el empuje del 15 de Abril para sostener la ilusión de los playoffs

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión afrontará una prueba determinante en el 15 de Abril el lunes que viene cuando se mida, desde las 19, a Estudiantes de La Plata, finalista de la Copa Libertadores, por la fecha 14 de la Zona A del Clausura, con una premisa que ya no admite vueltas: ganar para mantener viva la esperanza de meterse en los playoffs.

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El Tate hace cinco partidos que no gana y, como si fuera poco, perdió sus dos últimas presentaciones en casa. Por eso, volver a hacerse fuerte en su estadio aparece como una necesidad deportiva y anímica en un tramo del campeonato en el que cada punto puede resultar decisivo.

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En ese escenario, el acompañamiento de los hinchas puede convertirse en un factor importante. Unión necesita recuperar esa conexión con su gente y transformar el empuje de las tribunas en una respuesta dentro de la cancha, frente a un rival que llega con el envión de haber alcanzado la definición del máximo torneo continental.

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Unión necesita elevar la efectividad del 50% en casa.

Una deuda pendiente en casa para Unión

Los números en el 15 de Abril muestran una campaña irregular. Unión registra una efectividad del 50% como local, producto de tres triunfos y tres derrotas. Un balance que refleja las dificultades que tuvo para sostener una fortaleza que ahora necesita recuperar con urgencia.

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El margen de error se achica y el Rojiblanco sabe que dejar puntos en el camino puede complicar todavía más sus aspiraciones. Ganar ante Estudiantes no resolverá por sí solo la pelea por la clasificación, pero representaría un paso indispensable para seguir con posibilidades en la recta final. La misión será cortar la sequía, reencontrarse con una versión competitiva y volver a darle motivos a su gente para ilusionarse. El lunes, el 15 de Abril tendrá un papel central: Unión necesita que su casa vuelva a pesar para intentar cambiar el rumbo y sostener la pelea por los playoffs.

Unión Estudiantes 15 de Abril
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