Las divisiones inferiores de la ASB entran en la recta final de la temporada, con un fin de semana cargado de actividad. Entre sábado y domingo se jugarán numerosos encuentros correspondientes a los playoffs de varias categorías.
Divisiones inferiores de la ASB: comienzan los playoffs en varias categorías
Se disputará una importante cantidad de partidos que marcarán el inicio de los playoffs en distintas categorías de divisiones inferiores de la ASB. El repaso
Por Ovación
La programación marcará el comienzo de una instancia clave de la competencia, con los equipos buscando avanzar en las definiciones y seguir en carrera en el tramo decisivo del calendario deportivo.
Toda la programación de los partidos en las formativas de la ASB
SÁBADO 24 DE OCTUBRE
CATEGORÍA INFANTILES
12.00 Macabi vs. Colón (SJ)
12.00 CUST A vs. Kimberley
12.00 Regatas (SF) A vs. Gimnasia
14.00 CUST B vs. Regatas Coronda
CATEGORÍA CADETES
10.00 Alma Juniors vs. Centenario
14.00 El Quillá vs. Santa Rosa
14.30 Banco B vs. Colón (SJ)
16.00 CUST A vs. Regatas (SF) A
CATEGORÍA JUVENILES
12.00 Alma Juniors vs. Sanjustino
12.00 Banco B vs. Macabi
14.00 Almagro vs. República del Oeste
17.00 Regatas (SF) B vs. Santa Rosa
18.00 CUST vs. Colón (SJ)
CATEGORÍA U19 - FECHA 12
15.00 Rivadavia vs. Regatas Coronda
18.30 Gimnasia vs. Santa Rosa
20.00 Regatas (SF) vs. República del Oeste
CATEGORÍAS DESARROLLO - FECHA 11
16.00 Infantiles - Polideportivo Recreo vs. Alianza
18.00 Cadetes - Polideportivo Recreo vs. Alianza
20.00 Juveniles - Polideportivo Recreo vs. Alianza
DOMINGO 25 DE OCTUBRE
CATEGORÍAS DESARROLLO - FECHA 10
INFANTILES
14.00 Atlético Franck vs. Polideportivo Recreo
CADETES
15.00 Almagro vs. Atlético Arroyo Leyes
16.00 Atlético Franck vs. Polideportivo Recreo
JUVENILES
18.00 Atlético Franck vs. Polideportivo Recreo