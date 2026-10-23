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Divisiones inferiores de la ASB: comienzan los playoffs en varias categorías

Se disputará una importante cantidad de partidos que marcarán el inicio de los playoffs en distintas categorías de divisiones inferiores de la ASB. El repaso

Ovación

Por Ovación

23 de octubre 2026 · 14:54hs
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Divisiones inferiores de la ASB: comienzan los playoffs en varias categorías

Las divisiones inferiores de la ASB entran en la recta final de la temporada, con un fin de semana cargado de actividad. Entre sábado y domingo se jugarán numerosos encuentros correspondientes a los playoffs de varias categorías.

La programación marcará el comienzo de una instancia clave de la competencia, con los equipos buscando avanzar en las definiciones y seguir en carrera en el tramo decisivo del calendario deportivo.

Toda la programación de los partidos en las formativas de la ASB

SÁBADO 24 DE OCTUBRE

CATEGORÍA INFANTILES

12.00 Macabi vs. Colón (SJ)

12.00 CUST A vs. Kimberley

12.00 Regatas (SF) A vs. Gimnasia

14.00 CUST B vs. Regatas Coronda

CATEGORÍA CADETES

10.00 Alma Juniors vs. Centenario

14.00 El Quillá vs. Santa Rosa

14.30 Banco B vs. Colón (SJ)

16.00 CUST A vs. Regatas (SF) A

CATEGORÍA JUVENILES

12.00 Alma Juniors vs. Sanjustino

12.00 Banco B vs. Macabi

14.00 Almagro vs. República del Oeste

17.00 Regatas (SF) B vs. Santa Rosa

18.00 CUST vs. Colón (SJ)

CATEGORÍA U19 - FECHA 12

15.00 Rivadavia vs. Regatas Coronda

18.30 Gimnasia vs. Santa Rosa

20.00 Regatas (SF) vs. República del Oeste

CATEGORÍAS DESARROLLO - FECHA 11

16.00 Infantiles - Polideportivo Recreo vs. Alianza

18.00 Cadetes - Polideportivo Recreo vs. Alianza

20.00 Juveniles - Polideportivo Recreo vs. Alianza

DOMINGO 25 DE OCTUBRE

CATEGORÍAS DESARROLLO - FECHA 10

INFANTILES

14.00 Atlético Franck vs. Polideportivo Recreo

CADETES

15.00 Almagro vs. Atlético Arroyo Leyes

16.00 Atlético Franck vs. Polideportivo Recreo

JUVENILES

18.00 Atlético Franck vs. Polideportivo Recreo

ASB inferiores divisiones
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