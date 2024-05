Sofía Garcés logró la clasificación al Mundial de aguas abiertas

Sofía Garcés.jpg Tras haber ganado en el selectivo en Santo Tomé, la nadadora unionista competirá en los 7.5 km. Facu Signo

Formada en Echagüe de Paraná, la nadadora de 16 años adquirió el derecho a estar en la selección nacional luego de haberse impuesto en el selectivo que realizó en abril pasado en el balneario municipal de la ciudad de Santo Tomé.

"Es un gran orgullo representar con la selección nacional a mi país en un Mundial de aguas abiertas. El mismo será en septiembre en Italia. Estoy nadando en Unión desde el mes de enero, me mudé a Santa Fe porque soy de Paraná. Empecé a entrenar en el club, la verdad que re bien, me gustó mucho el equipo de trabajo, los entrenadores y los entrenamientos que se llevan a cabo" le dijo Sofía Garcés a UNO Santa Fe.

El Mundial juvenil se realizará en Alghero

La actual nadadora de Unión de Santa Fe afirmó que "a este Mundial logré clasificar en el selectivo que se realizó en abril pasado en Santo Tomé. En esa competencia corrí los 7.5 kilómetros y fui la ganadora. Eso me valió la clasificación al mundial como parte de la selección nacional, lo cual es algo muy lindo". Agregó que "aguas abiertas venía haciendo desde muy chica, primero con 1km, luego 2km, y así sucesivamente, pero ahora en esta categoría me tocó 7.5km".

"En pileta vengo muy bien, en marzo tuve el Nacional juvenil, en el cual me fue muy bien, quedé en el podio en los 200, 400 y 800 libres, y recientemente, en el Argentino de mayores en el que terminé en el tercer lugar en los 1500. Después me queda el segundo nacional de la categoría, y el de mayores, y posteriormente el Mundial de Aguas Abiertas que todavía no sabemos si vamos a tener alguna concentración" describió la deportista formada en Echagüe de Paraná.

Sofi necesita apoyo para viajar a Italia

Como viene sucediendo en los últimos tiempos, este evento internacional, en el cual representará a nuestro país, el costo del viaje es autofinanciado, por lo que para hacer frente a ello deberá juntar los recursos pertinentes, y para ello requiere ayuda de todo aquel que pueda hacerlo, lo cual será muy agradecido. Sofi representa la nueva generación de especialistas de aguas abiertas que quiere dejar bien representado al país.

"Lamentablemente lo tengo que financiar por mi propia cuenta, y son 3300 dólares que debo juntar para poder viajar. Para el mes que viene tengo que conseguir unos 2.000 dólares, que es lo más difícil. Tengo que buscar conseguir esos recursos lo más que pueda, por eso tengo un alias en mercado pago que es sofi.italia.mp, que es donde me pueden brindar su aporte, que será bienvenido. Veremos como funciona, y también iremos haciendo algunas rifas o algo por el estilo" sostuvo la deportista unionista.

El deporte en general es en base a sacrificio y disciplina, pero en la natación es aún mayor. Por ello es importante conocer como afronta su preparación en el día a día sobre lo que explicó que "me levanto a las 5 de la mañana, desayuno, a las 5.45 entreno en la pileta hasta las 7.30, luego a las 7.40 entro al colegio acá en el Ipei, y salgo a las 2 de la tarde. Ingreso nuevamente a entrenar a las 3 hasta las 5 de la tarde, a lo que le sumo el gimnasio una hora más".

Para colaborar con Sofía Garcés se deben tener en cuenta los siguientes datos para que pueda estar en Italia:

