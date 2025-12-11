Uno Santa Fe | Ovación | Rosario Central

Sorpresa en Rosario Central: Ariel Holan no seguirá en 2026 y el club queda sin entrenador

Rosario Central anunció que Ariel Holan no renovará su contrato y dejará el cargo tras una gran campaña y el título de la Tabla Anual. El acuerdo se dio “en buenos términos”.

Ovación

Por Ovación

11 de diciembre 2025 · 16:43hs
Sorpresa en Rosario Central: Ariel Holan no seguirá en 2026 y el club queda sin entrenador

Gentileza La Capital

La salida de Ariel Holan sacudió este jueves al fútbol argentino, luego de que Rosario Central informara que el entrenador no seguirá al frente del equipo en 2026. El club emitió un breve comunicado en el que confirmó que ambas partes acordaron no renovar el contrato que vencía a fin de año, pese a la excelente temporada del Canalla.

Un final inesperado para un ciclo exitoso

La decisión resultó sorpresiva, ya que nada hacía prever la ruptura de un proceso que incluyó un gran rendimiento y el título otorgado por la AFA tras finalizar primero en la Tabla Anual de 2025. Sin embargo, según trascendió, las demoras en la negociación y las diferencias sobre el proyecto deportivo para la Copa Libertadores generaron trabas que derivaron en la salida del DT.

En su comunicado, el club expresó: “Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central”.

LEER MÁS: Unión, en la zona más dura: un Apertura que exigirá máxima competitividad desde el arranque

Rosario Central: renovaciones detenidas

Las dificultades en la negociación también repercutieron en el armado del plantel: varios jugadores cuyos contratos vencen en diciembre ni siquiera habían sido contactados para definir su continuidad. Ese panorama ya dejaba entrever que la relación entre el club y Holan no estaba del todo encaminada.

El desafío inmediato: salir al mercado por un reemplazo

Con la salida confirmada, Central deberá buscar un nuevo entrenador en pleno cierre de temporada, un escenario que la dirigencia no esperaba después de un año que, pese a la eliminación en los octavos del Torneo Clausura, se considera ampliamente positivo.

Holan deja el club tras un ciclo breve pero exitoso, con un título polémico pero oficial y con el reconocimiento de gran parte de la hinchada, que ahora aguarda por el nombre que conducirá al equipo en un 2026 cargado de desafíos.

Rosario Central Ariel Holan entrenador
Noticias relacionadas
canapino, entre la admiracion por colapinto y el desafio a lando norris

Canapino, entre la admiración por Colapinto y el desafío a Lando Norris

colon visita a jujuy basquet en el cierre del ano: un duelo clave por la liga argentina

Colón visita a Jujuy Básquet en el cierre del año: un duelo clave por la Liga Argentina

El Senado provincial distinguió a más de 30 deportistas del departamento La Capital.

El senado provincial distinguió a deportistas de Santa Fe

Boxing Training de Santa Fe organiza noche de boxeo bajo las estrellas en la ruta 168.

Llega la noche de boxeo bajo las estrellas en un novedoso escenario

Lo último

Legislatura santafesina: Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026 y el Senado a la ley Tributaria

Legislatura santafesina: Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026 y el Senado a la ley Tributaria

Jonathan Bottinelli... ¿posible Director Deportivo de Unión para 2026?

Jonathan Bottinelli... ¿posible Director Deportivo de Unión para 2026?

Colón acelera gestiones y podría viajar a Paraguay para resolver la deuda con Alberto Espínola

Colón acelera gestiones y podría viajar a Paraguay para resolver la deuda con Alberto Espínola

Último Momento
Legislatura santafesina: Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026 y el Senado a la ley Tributaria

Legislatura santafesina: Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026 y el Senado a la ley Tributaria

Jonathan Bottinelli... ¿posible Director Deportivo de Unión para 2026?

Jonathan Bottinelli... ¿posible Director Deportivo de Unión para 2026?

Colón acelera gestiones y podría viajar a Paraguay para resolver la deuda con Alberto Espínola

Colón acelera gestiones y podría viajar a Paraguay para resolver la deuda con Alberto Espínola

Los rivales de Unión en 2026: cómo llega cada equipo y qué esperar del próximo torneo

Los rivales de Unión en 2026: cómo llega cada equipo y qué esperar del próximo torneo

La CGT convocó a una masiva movilización el 18 de diciembre contra la reforma laboral

La CGT convocó a una masiva movilización el 18 de diciembre contra la reforma laboral

Ovación
Los rivales de Unión en 2026: cómo llega cada equipo y qué esperar del próximo torneo

Los rivales de Unión en 2026: cómo llega cada equipo y qué esperar del próximo torneo

Colón acelera gestiones y podría viajar a Paraguay para resolver la deuda con Alberto Espínola

Colón acelera gestiones y podría viajar a Paraguay para resolver la deuda con Alberto Espínola

Regresa la tradicional prueba de ciclismo Santa Fe-Rosario

Regresa la tradicional prueba de ciclismo Santa Fe-Rosario

Colón lanza un ambicioso plan de captación de socios en medio de su compleja realidad económica

Colón lanza un ambicioso plan de captación de socios en medio de su compleja realidad económica

Colón acelera en el mercado: dos zagueros, a un paso de reforzar la última línea para 2026

Colón acelera en el mercado: dos zagueros, a un paso de reforzar la última línea para 2026

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles