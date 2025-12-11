Sorpresa en Rosario Central: Ariel Holan no seguirá en 2026 y el club queda sin entrenador

Rosario Central anunció que Ariel Holan no renovará su contrato y dejará el cargo tras una gran campaña y el título de la Tabla Anual. El acuerdo se dio “en buenos términos”.

La salida de Ariel Holan sacudió este jueves al fútbol argentino, luego de que Rosario Central informara que el entrenador no seguirá al frente del equipo en 2026. El club emitió un breve comunicado en el que confirmó que ambas partes acordaron no renovar el contrato que vencía a fin de año, pese a la excelente temporada del Canalla.

La decisión resultó sorpresiva, ya que nada hacía prever la ruptura de un proceso que incluyó un gran rendimiento y el título otorgado por la AFA tras finalizar primero en la Tabla Anual de 2025 . Sin embargo, según trascendió, las demoras en la negociación y las diferencias sobre el proyecto deportivo para la Copa Libertadores generaron trabas que derivaron en la salida del DT.

En su comunicado, el club expresó: “Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año. Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central”.

Rosario Central: renovaciones detenidas

Las dificultades en la negociación también repercutieron en el armado del plantel: varios jugadores cuyos contratos vencen en diciembre ni siquiera habían sido contactados para definir su continuidad. Ese panorama ya dejaba entrever que la relación entre el club y Holan no estaba del todo encaminada.

El desafío inmediato: salir al mercado por un reemplazo

Con la salida confirmada, Central deberá buscar un nuevo entrenador en pleno cierre de temporada, un escenario que la dirigencia no esperaba después de un año que, pese a la eliminación en los octavos del Torneo Clausura, se considera ampliamente positivo.

Holan deja el club tras un ciclo breve pero exitoso, con un título polémico pero oficial y con el reconocimiento de gran parte de la hinchada, que ahora aguarda por el nombre que conducirá al equipo en un 2026 cargado de desafíos.