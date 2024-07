Sosa volvió a atajar en Maipú después de la denuncia por abuso sexual

El arquero de 37 años dijo estar alertado de lo que se iba a encontrar en el arco del Cruzado: "Yo venía mirando cuando se dio esta oportunidad al equipo de Maipú y sabía que es un equipo al que por ahí le llegan poco. Por eso hay que estar preparado para cuando llegan esas oportunidades y estoy contento de haber estado bien parado en esas últimas jugadas".

No han sido tiempos fáciles para quien llegó a formar parte de la selección uruguaya y el de este domingo no fue un partido más para Sebastián Sosa: "Jugar es lo que más me gusta, lo que más quiero. Todavía me siento muy bien, feliz del día a día, de los entrenamientos, físicamente bien también. Entonces, la verdad es que estoy contento y, como dije anteriormente, muy agradecido con Maipú, que me abrió las puertas".

Los hinchas maipucinos recibieron muy bien al ex guardavallas de Independiente de Avellaneda, entre otros clubes: "Tengo un agradecimiento total con la gente, con el cuerpo técnico, con la dirigencia de este club. Y bueno, con el hincha que vino hoy y que me aplaudió y me dio su muestra de afecto".

Sebastián Sosa tras su debut en el Cruzado

El arco en cero: "Era un objetivo que tenía el equipo, que se había planteado. Lamentablemente nos había costado esa parte y, bueno, por suerte hoy se hizo un gran trabajo. La prueba está de que Arsenal no llegó más allá de la última y se hizo un gran trabajo de todo el equipo para lograr ese objetivo".

El apoyo de la familia: "A ellos les gusta verme adentro de la cancha y también uno se alimenta de eso. Así que, bueno, contento que se ganó principalmente y después, a nivel personal, hay muchas cosas lindas en el día a día".